Repassa les notícies més destacades d’aquest dimecres a Sabadell

L’actualitat informativa arriba carregada de notícies diversos àmbits. L’esport o l’economia sabadellenca, en la primera plana aquest dimecres.

L’Astralpool CN Sabadell va fer saltar tots els pronòstics amb una brutal victòria a Belgrad. Els de Quim Colet van fer un gran partit a la piscina d’un dels favorits al màxim títol continental en una demostració de perseverança i bon joc. L’Astralpool va culminar una gran remuntada als dos darrers quarts amb un gran 10 a 12.

El gener del 2018, omplir un dipòsit de 50 litres de gasoil costava 59 euros. Cinc anys i mig després, repetir la mateixa operació té un cost de 83 euros (+40,1%). I fer el mateix, comparant-ho a principi del 2022, l’increment és superior al 10%. “L’encariment és brutal. Quan hi ha crisi, de tota mena, la primera conseqüència és l’augment de preu. Ara, amb la guerra d’Israel, pròximament tornarem a notar un nou increment”, assegura l’empresari del vehicle industrial i president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop.

L’oficina del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del Despatx Lluch, al carrer de la Indústria, 10, ha començat a atendre sense cita prèvia, un canvi que permetrà que les persones que necessiten atenció i no tinguin marge per sol·licitar la cita prèvia es puguin adreçar directament al SAC. Així i tot, es recomana reservar cita sempre que sigui possible per evitar cues i esperes.

L’aviació corporativa continua guanyant pes a l’Aeroport de Sabadell. Durant aquest setembre, 535 passatgers van utilitzar l’aeròdrom sabadellenc, segons les darreres dades d’Aena. Per posar en context aquestes xifres, el nombre de persones que han fet estada a l’Aeroport de gener a setembre d’aquest 2023 (4.774) –un 5,8% més respecte del mateix període del passat 2022– és superior al total de persones que van fer servir l’aeroport de Sabadell, durant el passat 2018 (4.540).

La fiscalia i l’acusació particular han mantingut la petició de penes per als tres acusats de matar la seva parella i cunyat al barri de Can Llong de Sabadell el juliol del 2021. En concret, el ministeri públic demana 24 anys de presó per a Isaac Gil, autor confés dels fets, i una de les germanes bessones, Pilar Vázquez, i 24 i mig per a la parella de la víctima, Dolores Vázquez.