Espectacular victòria de l’Astralpool a Belgrad

L’Astralpool CN Sabadell ha fet saltar tots els pronòstics amb una brutal victòria a Belgrad. Els de Quim Colet han fet un gran partit a la piscina d’un dels favorits al màxim títol continental en una demostració de perseverança i bon joc. L’Astralpool ha culminat una gran remuntada als dos darrers quarts amb un gran 10 a 12.

El gran rèdit de les superioritats ha marcat l’inici del partit i és que tots els gols del primer quart han arribat amb home de més. Álvaro Granados ha fet els dos primers de l’enfrontament i, posteriorment, ha fallat un penal, però Angelos Vlachopoulos ha obert escletxa. Ha estat aleshores que Guus Van Ijperen ha obert el marcador sabadellenc amb un doblet. Entremig, Radomir Drasovic ha transformat un llançament de cinc metres, el segon comès per un Edu Lorrio molt condicionat per la resta del partit, deixant el 4 a 2 al primer parcial. Molt més imprecís ha estat el segon període durant gran part malgrat els dos gols inicials, un a cada costat.

Nikola Jaksic ha anotat, però una canonada de Kostas Averka ha retornat la distància. No ha estat fins al tram final que els atacants d’ambdós equips s’han retrobat amb la porteria rival després d’uns minuts de precipitació i bones defenses. Ha estat aleshores que Vlachopoulos, amb un nou penal, i Granados, juntament amb el segon gol d’Averka han tancat el període. Ha estat al tercer que l’Astralpool ha començat a posar nerviós a l’equip serbi.

La remuntada, després del descans

Un gran parcial d’1 a 3 sabadellenc ha reduït la distància a un a l’equador del període a través dels dos gols de Fran Valera i del tercer en el partit de Van Ijperen. Ha despertat el Novi per tornar a escapar-se a través dels dos grans golejadors del vespre, Álvaro Granados i Drasovic, abans que Blai Mallarach deixés el 10 a 8 amb l’últim quart per disputar i tot per decidir. I és que l’inici del darrer període no ha pogut ser millor. Albert Barroso ha retornat la distància d’un gol i Valera, de penal, ha igualat el marcador. Ha estat aleshores que Barroso ha certificat la immensa victòria amb un doblet que ha posat el definitiu 10 a 12.