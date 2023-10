La Unió Ciclista Sabadell promociona la pràctica del ciclisme femení

Un dels objectius de la directiva de la Unió Ciclista Sabadell que encapçala Antoni Soler és potenciar el ciclisme femení. Una bona prova de foc serà la pedalada que organitza l’entitat aquest pròxim dissabte.

Es tracta d’una activitat dirigida al sector femení exclusivament, gratuïta i oberta a tothom, no només a les sòcies de la Unió. Cal fer una inscripció prèvia a l’entitat, pel control dels organitzadors, ja que està previst lliurar uns obsequis a totes les participants i també gaudiran d’un avituallament a la meitat de la ruta.

La sortida serà des de la Plaça del Mercat Central (bar restaurant Toca el 2) a les 8.30 hores, amb un recorregut per carretera de 50 quilòmetres i 759 metres de desnivell acumulat, apta per a tots els nivells. Un dels al·licients serà el pas pel mític Coll d’Estenalles, on es farà una parada tècnica amb l’avituallament. L’arribada serà en el mateix punt de partida i també s’ha organitzat un vermut per celebrar aquesta iniciativa.

D’altra banda, l’entitat, farà un acte institucional el pròxim dimarts 24, amb la donació de dos llibres ‘Unió Ciclista Sabadell 1922-2022 / Cent anys fent ciclisme’ a l’Arxiu Històric de Sabadell, perquè la ciutat pugui gaudir del Centenari d’un dels clubs més antics de Catalunya.