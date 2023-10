A partir d’ara no caldrà posar el tiquet visible als parabrises del vehicle, aquest es podrà cancel·lar si l’usuari no ha exhaurit el temps d’aparcament i es podrà pagar per contactless. Aquestes són algunes de les novetats que incorporen els nous parquímetres que s’estan instal·lant a la ciutat.

Els nous aparells entraran en servei a partir del dia 24 d’octubre i es canviaran tots els parquímetres de la ciutat. En total, serà una seixantena d’aparells, més moderns i accessibles. Entre les millores més destacades figura que, a partir d’ara, l’usuari introduirà la matrícula del seu vehicle a l’hora de pagar l’estacionament, aquest quedarà registrat i, en conseqüència, l’usuari no necessitarà col·locar el tiquet a dins del seu vehicle. L’inspector del servei ho podrà verificar introduint la matrícula al seu aparell de control de servei.

Un altre aspecte a destacar és que es pot recuperar el temps del tiquet no utilitzat en un moneder virtual associat a la matrícula del seu cotxe. D’aquesta manera, s’igualen les funcionalitats de l’aplicació mòbil que funciona en aquests moments.

El procés de pagament funciona per contactless, amb targetes bancàries i smartphones amb tecnologia EMV (acrònim d’Europay MasterCard VISA) i, per tant, implica que les operacions siguin en línia i evita l’atrapament físic de les targetes de crèdit.

Anul·lació de sancions

En el cas de les sancions, és possible anul·lar una proposta de sanció introduint el codi de barres o el número de sanció, segons els supòsits autoritzats per l’ordenança municipal, evitant així confusions i pagaments indeguts.

Els nous aparells funcionen amb energia solar i, en aquells casos en què la insolació no sigui suficient, també s’activaran a través de bateries. De la mateixa manera, les noves màquines són més modernes, ja que disposen de pantalla a color, de majors dimensions i tàctil.