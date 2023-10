Ramon Tremosa: “Les renovables són les energies de la llibertat”

El diputat al Parlament de Catalunya i economista, Ramon Tremosa, ha presentat aquest dijous al vespre a la Llar del Llibre, Renovables: l’energia de la llibertat. Una presentació que ha comptat amb l’empresari sabadellenc Àlex Fenoll, qui ha lloat la capacitat de Tremosa per “saber avançar-se als esdeveniments, en un llibre de rabiosa actualitat”.

En aquest llibre, escrit per Ramon Tremosa, Jaume Morron i Manel Torrent, es debat sobre l’energia verda i l’activitat en matèria de renovables a països europeus capdavanters en aquesta matèria, i les potencialitats de Catalunya: “Les renovables és un món fascinant de progrés tecnològic que té un creixement exponencial que no ha tocat fi”, ha assegurat, el diputat, davant una trentena d’assistents, entre els quals, el tinent d’alcaldessa i portaveu de Junts, Lluís Matas, i l’exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

Un dels capítols, on es compta amb una entrevista amb Ramon Roig, soci de la Cooperativa Balenyà Sostenible, dels Hostalets de Balenyà, pioners en la creació de comunitats energètiques, de qui Tremosa va assegurar que “aquest és el model a seguir, perquè et permet fer un salt competitiu per a les empreses i un augment de la renda disponible dels habitants”, fent referència al monopoli existent de distribució d’electricitat, del qual la llei europea no priva la creació una convivència de xarxes de distribució, independentment de la seva titularitat. “Tenim un corralito de facto. Les renovables son les energies de la llibertat”.