L’Astralpool CN Sabadell rep a l’Alimos a la segona jornada de Champions

Segon test per a les vigents campiones d’Europa. L’Astralpool CN Sabadell rep a l’Alimos grec a la segona jornada de la LEN Champions femenina aquest dissabte a les 12:30 a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. Un partit crucial per a començar a encaminar una nova ‘Final Four’ davant el teòric principal competidor del grup. “Crec que són l’equip que més a prop està de nosaltres i, per tant, el que més ens pot competir el primer lloc. A casa no ens podem deixar punts perquè amb el nou format no tens marge d’error”, explica David Palma.

A la primera jornada de la màxima competició continental, l’Astralpool es va imposar al Mulhouse francès amb un còmode i contundent 18 a 10. Una clara mostra del poder de l’equip. També va fer una bona declaració d’intencions el rival de demà, un Alimos que amb la incombustible Alexandra Asimaki com a pal de paller, es va imposar al sempre perillós Dunaujvaros hongarès a casa per 14 a 10 a l’estrena. “Són un gran equip. Tenen algunes esquerranes amb molt potencial, dues neerlandeses de gran nivell i l’Asimaki que encara els hi fa molta feina. És un rival molt perillós”, reflexiona Palma. Una gran opció de començar a encaminar la classificació.

Cita important per al masculí

D’altra banda, l’equip masculí de l’Astralpool disputa també demà un partit cabdal a la lliga. L’equip de Quim Colet, després del gran triomf a la piscina del Novi Beograd, visita al CN Barcelona. Els barcelonins són els principals candidats a lluitar la segona plaça estatal i ambdós equips, fins al moment, compten els seus partits de lliga per victòries, quatre cadascun. “És un gran equip. Jove, molt ben entrenat i que ens posarà les coses molt difícils. Al final la lliga és la competició més important i guanyar a la piscina del CNB seria un cop important. Haurem d’estar al màxim. És un dels partits que tenim marcats en vermell”, explica Colet. Al primer duel entre barcelonins i sabadellencs a la Copa Catalunya es va imposar l’Astralpool amb un contundent 15 a 8 a Can Llong.