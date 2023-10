El concurs per triar el cartell del Dia Internacional de les Dones 2024 a Sabadell ja està en marxa. Com altres anys, la imatge guanyadora s’utilitzarà per a la difusió de totes les activitats organitzades a la ciutat a l’entorn d’aquesta commemoració, el proper 8 de març. Organitzat per l’Ajuntament, el concurs compta amb un primer premi de 800 euros i un segon premi de 300 euros.

Enguany la temàtica és lliure, sempre recordant l’objectiu del Dia de la Dona: posar el focus en les aportacions de les dones a la societat, reivindicar el dret a la plena igualtat d’oportunitats i seguir sensibilitzant per erradicar les conductes sexistes en tots els àmbits.

Al concurs de cartells hi poden participar totes les persones majors d’edat i han d’enviar les seves propostes abans del 12 de gener de 2024. Es poden presentar un màxim de dos cartells per persona i es pot fer de forma presencial en un dels registres de l’Ajuntament de Sabadell, per correu administratiu o certificat o bé de forma telemàtica a través de la seu electrònica.

Les obres presentades poden ser de tècnica o estil lliure (sigui dibuix, pintura, còmic…), han de ser originals i inèdites i en format vertical. Tots els requisits a tenir en compte per a la convocatòria es poden consultar a la web de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Sabadell.