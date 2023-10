La Plataforma Vàlua: “Treballem per una Sabadell més solidària i inclusiva”

Aquests dies Sabadell acull les jornades Sabadell amb Vàlua. A la ciutat i comarca unes 110 empreses hi participen, principalment entitats que ofereixen inserció laboral als seus usuaris. Per mostrar la seva activitat, els jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell han acollit una petita mostra d’entitats durant el matí del dissabte. Una edició que enguany ha dut ‘Treballem juntes per la inclusió ‘, com a lema i declaració d’intencions.

Diversitat de col·lectius Una 15a de col·lectius– dels 25 que formen la plataforma- han omplert l’espai, oferint diverses activitats i explicant els seus projectes. Així doncs, els visitants han pogut gaudir d’un tauler d’escacs gegant, actuacions teatrals i musicals i activitats amb pallassos entre altres. Una mostra del bon estat de salut de Vàlua. Un projecte solidari que no para de créixer i que fa poc que s’ha convertit en associació. “Aquests dies hem fet 3 jornades per difondre la nostra tasca i enfortir vincles”, ha explicat el president de Vàlua, Ricard Rodríguez. Perquè com bé ha assegurat l’objectiu continua sent el mateix de sempre: “Nosaltres treballem per una Sabadell més solidària i inclusiva”. El projecte de Vàlua va començar fa 20 anys i pel que fa a la nova etapa, com a associació, Rodríguez es mostra molt il·lusionat. “Es pot dir que som pioners al sector i creiem que això ens permetrà una major interacció amb institucions”, ha expressat. Però això no és l’únic que espera: “Crec que també ens ajudarà a oferir millors serveis i reclamar més recursos, que sempre és important”. L’opinió dels usuaris Però el que més destaca de Vàlua són els seus usuaris. Aquelles persones que reben, aporten ajuda i donen vida al projecte. Des del Diari hem parlat amb algunes d’elles per conèixer la seva experiència i valoracions. És el cas de Mahmoud Barkata, qui participa en el col·lectiu Actua des del 2018. “Em van donar una feina i responsabilitats, treballo a la bugaderia i faig de traductor”, ha comentat. Per ell la feina és una gran alegria: “Em sento molt bé, ells em van ajudar en tot i ara jo puc fer el mateix amb altra gent que ho necessita”. Un altre exemple és el de Biel Arboç, qui forma part de l’Escola d’Educació Especial Xaloc. “Vaig començar a l’ESO, allà m’han ajudat a orientar-me laboralment i he pogut fer molts amics”, ha expressat. Qui també està molt satisfet amb l’experiència és Saúl Almirante, membre de la Fundació Xalest des dels 13 anys. “M’ajuden molt, et donen una oportunitat i et fan sentir útil”, ha assegurat. Vàlua ha tingut un gran impacte positiu a Sabadell, la mostra d’entitats així ho ha demostrat. Continuar oferint oportunitats i créixer encara més són alguns dels seus reptes de cara al nou curs. De moment, i com han afirmat les entitats membre, compleixen amb molt bona nota. Vàlua i l’Ajuntament signen un acord per enfortir el sector social de Sabadell