El Sabadell visitarà el Celta Fortuna, segon classificat, a tres punts de la permanència

La tercera derrota consecutiva davant el Deportivo, tot i una esperançadora millora en alguns aspectes, deixa el Sabadell -7 punts de 27- en una situació força delicada i afrontarà el pròxim desplaçament a Vigo per enfrontar-se al Celta Fortuna a una distància de tres punts de la zona de permanència que marca ara mateix el Rayo Majadahonda -després de caure a casa davant el Lugo de Munitis– amb 10 punts, igualat amb el SD Logroñés.

A més, el conjunt arlequinat es trobarà un filial en el seu millor moment de la temporada. De fet, s’ha enfilat a la segona posició de la taula després de l’últim triomf a Tajonar davant Osasuna Promesas (2-3) i sumar un ’13 de 15′: ha guanyat quatre dels últims cinc partits. Fins i tot ha estat líder provisional durant alguns minuts d’aquesta novena jornada després de l’empat en el Real Unión–Ponferradina (1-1) i la momentània derrota del Gimnàstic contra la Real Sociedad B que finament ha acabat en empat (2-2) i això permet a l’equip grana conservar el lideratge amb un punt d’avantatge.

Una altra dada esgarrifosa: es trobaran l’equip més realitzador del grup amb 16 gols (Celta F.) i el més vulnerable (el Sabadell, amb 13). Serà qüestió de trencar unes quantes dinàmiques aquest pròxim dissabte a partir de les 4 de la tarda finalment a les instal·lacions de Barreiro i no a l’estadi de Balaídos com estava previst en principi. El Celta va anunciar el canvi d’escenari la passada setmana sense especificar els motius perquè el primer equip juga a Girona. Probablement, tingui a veure amb el recent canvi de la gespa i es vol cuidar més.

Bofill: “Ha estat un punt de partida”

El tècnic arlequinat, Gerard Bofill, tot i admetre la difícil situació actual, prefereix veure el got mig ple i considera que la imatge davant el Deportivo pot convertir-se en “un punt de partida. És dur perdre així, però em quedo amb la feina i entrega dels nois. Vam sortir amb la idea de deixar-nos la pell i màxim compromís i en això l’equip va estar impecable. Es tracta de continuar i persistir perquè arribin els resultats”.

Bofill va mostrar-se molt satisfet amb la primera part, deixant al marge “els detalls que fins ara sempre ens van en contra, com l’errada del gol i un desajust en una vigilància que podia ser el segon… El control amb pilota va ser total, amb carrilers oberts i una pressió defensiva molt alta que ens permetia robar de pressa. Es fa difícil acceptar aquesta realitat, és dur, però al final he donat la mà a tots els jugadors i la sensació del vestidor és que mereixíem més. Insisteixo, és un punt de partida, és el camí, però també és evident que necessitem sumar de tres en tres”.

El debut del central Antonio Sánchez va convertir-se en una de les notes més positives. El mateix Bofill ho confirmava: “ha fet un partidàs, ha estat molt contundent en defensa, perfecte en el joc aeri i les vigilàncies i amb pilota entenia molt bé la situació. Ha fet un gran partit, de les millors notícies juntament amb la participació de Marc Domènech. Això dona ànims. Penso que tenim una plantilla amb molt de talent i estic content. Astals? És el referent a seguir, ha jugat en diferents posicions i és l’exemple”.

No va voler aprofundir sobre l’actuació arbitral, però va deixar un missatge prou significatiu: “el run–run dels últims 15 minuts parlen per si sols… Són factors que no podem controlar, cal analitzar les imatges, però no sortim contents amb el que hem vist sobre el terreny de joc en aquest sentit. Pressió des de A Corunya? M’agradaria pensar que no ha estat així, però el context dona per a moltes interpretacions…”.

A tres punts de la permanència. Es pot començar a parlar de finals? Bofill ho veu contraproduent: “Queden 29 jornades i quan enllaces victòries, les classificacions canvien molt de pressa. Entre play-off i descens poden haver-hi 12 punts al final. Si guanyes, escales posicions i es tracta d’això. No ens agrada gens la situació actual i no podem pensar que estem en un partit de vida o mort perquè no ens ajudaria. Cal persistir i creure-hi per continuar”.

D’altra banda, va voler agrair el suport de l’afició arlequinada contra el Deportivo. “Demanem disculpes per aquesta situació de l’equip, treballem al màxim durant la setmana i som els primers que volem canviar-ho. L’afició ha tornat a demostrar la seva història i la seva força, amb una entrega total. És evident que necessitem aquest suport”.