L’oposició exigeix canviar el model per reduir la taxa de residus: “S’ha de premiar qui més recicla”

Els grups de l’oposició a Sabadell coincideixen a lamentar la pujada de la taxa de residus a la ciutat, que obligarà les famílies a pagar més del doble per la recollida i el tractament de residus a partir del 2024. Els partits demanen repensar el model i assenyalen l’obligació de l’administració a incentivar el reciclatge entre els veïns de Sabadell. A partir de l’any que ve, a la taxa municipal que ja existia (83,22 euros de rebut mitjà a la ciutat), caldrà sumar un nou tribut del Consell Comarcal del Vallès Occidental (72,04 euros de mitjana) específic pel tractament d’aquests residus. Un cost que, a més, hauran d’assumir també les famílies amb menys recursos, bonificades fins ara.

En la línia de les crítiques expressades fa uns dies amb el primer cop impositiu, Esquerra Republicana lamenta que es tracta d’una “estocada fiscal del PSC i de Junts” que els republicans ja van advertir abans de les eleccions. En aquest sentit, el líder del partit a Sabadell, Gabriel Fernàndez, censura que la pujada, anunciada després de les eleccions municipals de maig, afecti “a totes les famílies”.

«Els canvis en la taxa de residus es produeixen en un context de pujada generalitzada dels tributs locals: a #Sabadell, l’IBI s’incrementarà un 15% per al 2024.» L’estocada fiscal del PSC i de Junts, com vam advertir (3/11/2022), arriba després d’eleccions i a totes les famílies. https://t.co/6Cs5RkMV9o — Gabriel Fernàndez i Díaz 🎗️🐦 (@GabrielFerDiaz) October 26, 2023

En la mateixa direcció es va posicionar la Crida. “El govern municipal ens ha mentit”, assegura la portaveu de la formació alternativa, Anna Lara, en referència a la presentació de les ordenances fiscals de l’executiu el passat 3 d’octubre. “Que no traspassin responsabilitats. Això no depèn Consell Comarcal, ve de l’Ajuntament, que ha amagat informació que ja tenia fa tres setmanes”, assenyalen.

També els comuns s’han oposat a “l’increment lineal” de la taxa, apuntant a tres qüestions. En primer lloc, Joan Mena remarca que el Govern local no ha posat els mecanismes per a poder conscienciar la ciutadania, que ara serà “qui pagui els dèficits del govern”. En segon lloc, apunten a l’eliminació de les bonificacions a famílies vulnerables. I, finalment, recorden que hi ha altres ajuntaments que han posat en marxa altres mecanismes de recollida selectiva mentre l’executiu sabadellenc “no ha tingut la valentia ni tan sols d’estudiar-ho i no ha fet la feina”, ha reiterat.

“Cal un replantejament”

Un dels aspectes que encén l’oposició són els tempos de la notícia. La líder del PP, Cuca Santos, demana “honestedat” a l’alcaldessa, Marta Farrés, i titlla d’injusta la taxa de residus, que no té cap incentiu a l’hora de premiar aquells que millor ho fan. “Creiem que és una taxa que s’ha de replantejar. Molta gent pot arribar a pensar si val la pena reciclar o no”, reclamant que s’explorin “opcions millors”.