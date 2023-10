La celebració de la Castanyada omple Sabadell de brases i paradetes

L’època de les castanyes ja és aquí. Amb l’arribada de la Castanyada l’olor d’aquest fruit marró, així com el dels moniatos es barreja amb el so de les brases per recordar-nos que el fred s’acosta. És en aquestes dates quan la ciutat s’omple de paradetes i es prepara per viure una de les festes més importants de la cultura catalana. I el punt neuràlgic de tot això és – com de costum – una Rambla que, sobretot el cap de setmana, s’omple de sabadellencs en cerca de les millors castanyes.

“Una experiència diferent”

El que més destaca són les paradetes. Ja sigui d’instituts, entitats de lleure, clubs esportius o de particulars la ciutat n’és plena. Enguany amb 44 distribuïdes arreu dels nostres carrers. La majoria són gestionades per joves, que busquen obtenir diners per marxar de viatge de final de curs o finançar la ruta de l’estiu. Per molts d’ells l’experiència és nova, mai ho han fet i tot els sembla “molt nou”. És el cas d’Ana Gambín, alumne del col·legi Jesús Salvador, qui juntament amb els seus companys està recaptant diners per un viatge de final de curs a Tenerife. “És una mica estressant perquè a vegades costa que et comprin, però amb esforç i insistència estem aconseguint beneficis”, ha assegurat.

Un altra opinió és la de Beth Vilchez i Júlia Ventosa, alumnes dels Salesians, qui també busquen finançar el viatge de final de curs. En aquest cas al País Basc. “La gent és molt simpàtica i sempre s’acosten a preguntar, encara que no sempre comprin”, han expressat. Per elles participar en la parada ha estat “una experiència diferent”, ja que era el primer cop. “Crèiem que seria més complicat, però ens estem ajudant entre tots i estem funcionant molt bé”, han afegit.

Més enllà de centres educatius també s’hi poden trobar espais de lleure. Un bon exemple d’això és el Grup Escolta Xaloc, que ven castanyes per finançar la seva ruta d’estiu a Astúries. “Ho fem cada any i ens permet aprendre a guanyar els nostres propis diners i alhora fer pinya” han confessat Pau Martínez i Lucas Sánchez. “Si ets atrevit i obert la gent ho veu i s’interessa més pel teu producte, perquè hi ha molta competència -sana- i cal destacar”, han afirmat.

Les anècdotes

Com no podia ser d’altra manera, tantes hores venent castanyes acaben generant petites anècdotes. “Aquest matí un senyor ens ha comprat un pa de pessic i se l’ha oblidat. L’hem anat a buscar per tot arreu, però al final no l’hem trobat i ens ha sabut molt greu”, han comentat Ohiane Julià, María Diez i Paula Fernández, alumnes del Col·legi Mare del Diví Pastor.

Un fet més curiós és el que ha explicat Pau Martínez: “M’he trobat una senyora que ens ha ofert moltíssimes caixes de fusta i gràcies a això ara tenim un bon volum de fusta per fer les brases”. En el cas de Lucas Sánchez la seva experiència té un punt més divertit: “Hem anat a fer venda ambulant amb un amic i ens hem distret tant que ens han hagut de venir a buscar els monitors”.

En definitiva, aquests dies són moments per fer servir l’enginy i intentar ser els venedors de castanyes més exitosos. A l’altra banda, els vianants. Els quals tindran moltes opcions per escollir. Ja que les paradetes, que van iniciar la seva activitat el dijous 26, estaran disponibles fins al dimarts 31.