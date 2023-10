Acord Generalitat-Estat per als intercanviadors ferroviaris a la xarxa vallesana

El Ministeri de Transports i Mobilitat del govern espanyol i la Conselleria de Territori de la Generalitat han arribat a un acord per iniciar la tramitació administrativa i econòmica de dos dels quatre convenis d’encomana de gestió d’infraestructures. Un d’ells amb implicacions vallesanes i que ha de suposar una millora en la xarxa ferroviària de la comarca. Es tracta dels intercanviadors ferroviaris de Renfe i FGC a Sant Cugat del Vallès, amb un acord que arriba juntament amb la pacificació de la N-II i la permeabilitat de l’autovia C-32 al Maresme. La inversió estimada per a aquests dos convenis és de 420 milions d’euros, que finançarà el Ministeri directament o a través d’Adif. La signatura es podria fer en els propers dies o setmanes, tal com va avançar divendres la consellera de Territori, Ester Capella.

Així ho van confirmar conjuntament el secretari d’Estat del Ministeri, David Lucas, i la mateixa Ester Capella, en la celebració del 175è aniversari del primer ferrocarril de la península Ibèrica entre Barcelona i Mataró.

Capella va dir que els dos convenis són molt importants. El del Maresme és una llarga reivindicació dels alcaldes de la comarca i un “deute històric” de l’Estat. Per a la consellera, el conveni per la N-II i la C-32 servirà perquè la N-II tingui menys trànsit privat i més espai per a ciclistes, vianants i transport públic i es converteixi en un “eix cívic”.

“Hem arribat a un acord per fer realitat uns convenis que permetran millorar la mobilitat en el conjunt de la comarca del Maresme, on el ferrocarril també estarà present, i potenciar el servei del tren i la connectivitat del Vallès Occidental”, va assegurar Lucas. “Quan es col·labora, s’avança”, va afirmar.

36 milions d’euros

El conveni dels dos nous intercanviadors al Vallès entre la línia R8 de Rodalies i les línies S1 i S2 d’FGC costarà uns 36 milions, que pagarà el Ministeri o Adif. Un intercanviador serà prop de l’actual estació de Rubí de la R8 i la d’Hospital General de la S1. L’altre serà en l’estació de Sant Cugat del Vallès de la R8 i la de Volpelleres de la S2 de Ferrocarrils. Per determinar l’abast de les actuacions precises per materialitzar els centres d’intercanvi, determinar la seva viabilitat i les afeccions a la xarxa ferroviària existent Adif farà un estudi previ.

Els altres dos convenis, que encara no s’han pogut acordar del tot, són el de la millora de la connectivitat de l’AP-2 i l’AP-7, i l’execució de l’Eix Pirinenc de la carretera N-260.