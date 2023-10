El Club Natació de vòlei recupera el regust de la victòria abans de la presentació oficial

Després d’encaixar les primeres derrotes de la temporada, els sèniors del Club Natació Sabadell han recuperat el regust de la victòria aquesta jornada. L’equip masculí de Superlliga2 va imposar-se al Balafia Volei, per 3-1. El primer set va començar amb avantatge local gràcies a un bon joc d’atac, destacant de nou Gerard Rejón, Xavi Solanellas i Eric Hernández. Els sabadellencs van manar al marcador durant tot el set, fins a arrodonir-ho amb un 25-20.

Al segon set, va necessitar remuntar perquè els visitants van avançar-se. A partir del 12-12, el conjunt de Pozzato va va agafar les regnes del joc amb un elevat ritme en atac que va traduir-se en un clar 25-17. En el tercet sí que va arribar la resposta del Balafia, que va saber gestionar el seu avantatge (18-25). De totes maneres, mai va perillar el partit perquè el Club Natació va recuperar la seva millor versió en el quart set, amb un gran equilibri entre defensa i atac, per sentenciar el duel amb un inapel·lable 25-17.

Més igualat

El sènior femení de Primera Nacional va repetir guarisme (3-1) davant l’Associació Bunyola 365 (25-11/24-26/28-26/25-17). Després d’un primer set de clar domini sabadellenc, amb una molt bona combinació de defensa i atac, el segon set va oferir una màxima igualtat, ple d’alternances en el marcador. El Club Natació va reaccionar per igualar a 24, però finalment va endur-se el set l’equip mallorquí per 24-26.

El tercer set va repetir el mateix guió, arribant al final del set amb opcions de guanyar per part d’ambdós equips, caient aquesta vegada del cantó local per 28-26. En el quart set, el conjunt entrenat per Xavi Perales va agafar avantatge des del principi i va signar un còmode parcial (25-17) que li donava el triomf per consolidar-se a la zona alta de la taula. Aquest dimecres, 1 de novembre, la secció que presideix Òscar Llagostera celebra la presentació oficial de tots els equips a Les Naus.