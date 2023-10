Dues dotacions de Bombers treballen des de les 12 del migdia per un incendi que s’ha iniciat en una nau industrial del polígon del Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès. El cos ha rebut l’avís a les 11:59 hores, quan s’ha iniciat el foc per causes que per ara es desconeixen.

Les flames s’han originat en una empresa del carrer de Besalú, provocant una columna de fum visible des de diferents punts de la vila, així com altres indrets de l’entorn de Castellar, com Sabadell.