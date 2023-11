La Cursa del Club Natació Sabadell serà més ràpida i amb menys girs

La Cursa del Club Natació Sabadell, que va començar només amb la modalitat dels 10 quilòmetres, s’ha convertit en un clàssic del calendari atlètic i aquest diumenge compleix la seva 31a edició. Organitzada per la secció d’atletisme del Club Natació i amb el suport de l’Ajuntament, Policia Local, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Associació Mitja Marató i voluntaris de la Fundació Club Natació, tindrà el seu triplet, amb el tret de sortida de la cursa infantil a les 9 hores. La cursa de 10 quilòmetres, a les 9.30 hores i la de 5 quilòmetres, a les 9.55 hores. El punt de partida serà el carrer de Balmes, en la cantonada al costat de les instal·lacions del Club Natació Sabadell.

El seu objectiu, com expliquen des de l’organització, és “fomentar la pràctica esportiva, els valors de l’esport i la promoció de l’atletisme entre els socis de l’entitat i els ciutadans de Sabadell i tots els atletes i esportistes de Catalunya que gaudeixin del món de l’atletisme. Independentment de la marca aconseguida, volem que es diguin a ells mateixos que l’any que ve tornaré”.

Les inscripcions s’han disparat durant la setmana i s’espera arribar als 800 participants (es pot tramitar fins 1 hora abans de la sortida). Entre els corredors amb més nom, cal destacar la presència de Xavi Tomassa, Marc Otero o Pakito Pérez. Tots els inscrits tindran una bossa amb productes cedits pels col·laboradors com a obsequi.

Recorregut

Aquest any ha canviat el circuit i serà una Cursa més ràpida i amb menys girs en el seu trajecte. La prova dels 10 quilòmetres discorrerà pel lateral de la Gran Via i el pas pels principals carrers de la ciutat: Vilarrúbias, gir a la dreta en direcció a Covadonga, Montcada, Santiga, Sentmenat, Balmes, Alguersuari Pascual, Alfons Sala (abans de superar la rotunda de Vilarrúbias, gir a l’esquerra per tornar a Gran Via), carrer de la Salut, Plaça de l’Àngel, Passeig Manresa, Passeig de la Plaça Major, Rambla (sentit sud), gir de 180 graus de tornada per la Rambla, Passeig Plaça Major, Passeig Manresa, Plaça de l’Àngel, Via Massagué, Vilarrúbies, Covadonga, Sentmenat i arribada a Balmes.