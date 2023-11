Les dones agafen l’altaveu durant aquest mes de novembre a Sabadell

Sabadell ha entrat en un mes de novembre amb les dones com a protagonistes indiscutibles. La commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 25 de novembre, serveix per refermar la lluita i el compromís de tots els sectors, amb un seguit d’actes que omplen l’agenda al llarg de les pròximes setmanes. A la nostra ciutat, la celebració s’enfoca especialment enguany en les dones grans, majors de 65 anys, un col·lectiu moltes vegades invisibilitzat, també pel que fa a una xacra social com el masclisme.

Així, una trentena de propostes irrompen fins al 25-N per visibilitzar, sensibilitzar i conscienciar, fent evident la necessitat d’actuar contra les desigualtats i injustícies. Amb el suport d’una quinzena d’entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Sabadell ha presentat aquest dilluns en roda de premsa el programa, que aquesta setmana ofereix ja amb les primeres iniciatives. L’acte ha comptat amb la presència de la regidora d’Igualtat i LGBTI+, Rosa Pareja; la regidora d’Infància i Gent Gran, Laura Reyes; i la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, que han enviat un missatge conjunt a la ciutadania per fer front a la violència contra les dones.

Situacions “normalitzades”

“Cal lluitar contra la normalització social d’aquest masclisme”, ha emfatitzat Pareja, que ha assenyalat que el focus no ha de ser únicament en la parella, sinó també en fills, nets o altres figures, com els cuidadors, que poden desenvolupar conductes que atempten contra la integritat de les dones grans. “El maltractament de persones grans també té gènere”, ha reivindicat, coincidint amb el missatge de les altres dues regidores en la presentació. El grup social, adverteixen, denuncia menys casos dels que es produeixen “perquè moltes d’elles tenen integrat un micromasclisme”, han apuntat sobre una realitat cultural.

L’acte central, el 25-N

Xerrades, conferències, tallers o teatre seran alguns dels formats impulsats pel consistori amb la voluntat de donar visibilitat i donar eines per abordar els maltractaments de persones grans, en una guia a Sabadell que s’actualitzarà ara aprofitant la celebració. L’acte central serà el 25 de novembre a la plaça de les Dones del Tèxtil, en què es farà la lectura d’un manifest per part de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, que també se sumen a la lluita. Les regidores també han destacat activitats com el taller d’aquest pròxim 9 de novembre al Complex Parc Central, a càrrec de la Fundació Aroa. O la cita del 22 al Centre Cívic de Cal Balsach, que acollirà una jornada de prevenció i abordatge de violències masclistes en les entitats de lleure i socioeducatives.

Es tracta aquest 2023 d’una commemoració especial, ja que es compleixen 30 anys de la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona que es va adoptar, sense votació, per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Una data assenyalada, punt de partida d’un camí que continua en marxa.