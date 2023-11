La nova sèrie autobiogràfica del documentalista sabadellenc Fèlix Colomer, Les vides de Fèlix, s’estrenarà el 24 de novembre a HBO Max. Des d’aquest dimarts ja se’n pot veure el tràiler, que en poques hores ha generat una gran expectació. Tot i que es pot veure en castellà, la versió original és en català, una condició que el cineasta havia imposat a la plataforma.

Les vides de Fèlix és una sèrie documental particularment única. El seu creador explica en cadascun dels set capítols una etapa de la seva vida: com a jugador d’escacs, vegà radical, activista, director de cinema porno, àrbitre de futbol i cantant de trap. L’últim episodi tracta sobre l’amor.

En els episodis de la sèrie, plens d’imatges d’arxiu perquè el seu pare té tota la infància del sabadellenc gravada, hi ha tant personatges entranyables com esperpèntics. Un policia municipal de Sabadell amb qui es va enfrontar a judici, l’espanyol que més vegades apareix a les pàgines de Guinness World Records, els jugadors d’escacs de Castellar del Vallès que el guanyaven de petit, actors porno o el cantant Lildami, fins i tot. També l’home que suposadament té el penis més gros del món, a qui visita en un poblet perdut de Mèxic després d’agafar tres avions.

Tots els testimonis, ximples o profunds, serveixen al cineasta per a extreure reflexions sobre el que ha viscut. De fet, el repàs vital és en forma d’una carta llegida en veu en off al seu fill, el Riu, a qui li planteja si els mons de què ha format part li agraden. Per veure les coses amb claredat sovint no hi ha res millor que la lògica aclaparadora i indiscutible d’un infant.

La sèrie sobresurt absolutament de la trajectòria de Colomer, que com a documentalista havia creat i dirigit Vitals, també estrenada en català a HBO i en què es va endinsar a l’hospital Parc Taulí en plena pandèmia; Shootball, en què va aconseguir la confessió d’un pederasta dels Maristes; Sasha, que explica la vida d’un nen ucraïnès a qui la seva família adoptava els estius; i, entre altres, Fugir, que segueix el camí de sis germans ucraïnesos que travessen Europa per fugir de la guerra i refugiar-se a Catalunya.