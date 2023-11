Coneix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

En les últimes hores, el waterpolo ha assaltat la primera plana informativa. El dimarts va tancar amb l’alegria de la victòria de l’Astralpool CN Sabadell, que va aixecar la Supercopa d’Europa set anys després.

L’Astralpool CN Sabadell es converteix així en el club que més vegades ha alçat el trofeu. Les sabadellenques es van imposar a l’UVSE per 14 a 11 i sumen el seu segon títol de la temporada. A Budapest, David Palma ha aconseguit l’únic títol que li faltava com a tècnic del Club i que no viatjava fins a les vitrines de Can Llong des del 2016.

Els Mossos d’Esquadra han detectat “més de dues” víctimes del professor que va ser acusat d’agredir sexualment una menor d’edat a l’escola Joaquim Blume de Sabadell. Així ho han fet saber fonts properes a la investigació a l’agència de comunicació Europa Press. Segons la mateixa agència, les altres famílies encara no haurien denunciat.

Tothom alerta a Sabadell. L’Ajuntament ha advertit en les últimes hores de trucades fraudulentes que s’estan detectant els darrers dies i que intenten accedir a les dades personals o als domicilis fent-se passar per empreses de revisió de matalassos. L’estafa s’enfoca especialment les persones grans, col·lectiu sobre el qual el consistori demana màxima atenció.

El ple municipal de novembre proposarà Josep Escartín com a nou síndic municipal. La Junta de Portaveus ha valorat les candidatures presentades –s’hi van presentar l’actual síndica Eva Abellan i qui va ser el primer síndic a Sabadell, Josep Escartín–i porta al ple l’opció que ha rebut més suports. Després d’una ronda de contactes, el candidat amb més recolzament entre els grups municipals ha estat Escartín.

El festival Embassa’t ha anunciat alguns dels artistes que actuaran a l’edició de 2024, que se celebrarà del 16 al 19 de maig. Un dels noms del cartell que ha generat més expectació és el de Guillem Gisbert, cantant i lletrista de Manel que és a punt de començar la seva carrera en solitari.