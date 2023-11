L’Astralpool CN Sabadell aixeca la Supercopa d’Europa set anys després

L’Astralpool CN Sabadell ja té la seva quarta Supercopa d’Europa i es converteix en el club que més vegades ha alçat el trofeu. Les sabadellenques s’han imposat a l’UVSE per 14 a 11 i sumen el seu segon títol de la temporada. A Budapest, David Palma ha aconseguit l’únic títol que li faltava com a tècnic del Club i que no viatjava fins a les vitrines de Can Llong des del 2016.

Des de l’inici, l’Astralpool ha exercit d’equip gran aprofitant les superioritats i controlant els tempos del partit i el marcador. Bea Ortiz ha avançat a les sabadellenques al primer atac de l’enfrontament i Maica Garcia ha duplicat l’avantatge. Des dels cinc metres ha reaccionat l’UVSE que a través de Kamila Faragó i Panna Tiba ha igualat. Ha accelerat al final del primer període i a l’inici del segon l’equip de David Palma que ha obert distància amb dos gols d’Irene González, un de Maartje Keuning i un de Judith Forca. Entremig, Tiba ha fet el seu segon del partit per a posar el 6 a 3.

Mantenint i controlant la distància

Ha continuat l’alt ritme golejador fins al descans. Kata Hojdu, un gol en pròpia porteria de Forca, Zoe Lendvay i el tercer penal, transformat per Faragó, han servit al jove equip hongarès per a reduir la distància a dos gols. Bea Ortiz i les dues neerlandeses, Sabrina Van der Sloot i Keuning, han deixat el 9 a 7 al canvi de porteria. Les defenses han fet una passa endavant i ha canviat la tendència anotadora. Maica Garcia i Paula Leitón han obert una distància significativa, però els rebots s’han aliat amb les hongareses. Kata Hojdu i Panna Tiba, amb dos llançaments desviats per la defensa que s’han colat al fons de la xarxa, han retornat la curta diferència i Judith Forca ha posat el 12 a 9 a 8′ del final.

Paula Leitón gairebé ha sentenciat a l’inici del darrer quart retornant els quatre gols d’avantatge. Ja al tram final, ha recorregut a l’orgull l’UVSE que ha buscat un últim intent de remuntada. Panni Szegedi i Lendvay han donat esperança a les locals, però ha estat envà. Judith Forca, amb un golàs de vaselina, ha acabat de forma definitiva amb les escasses opcions hongareses posant la cirereta a la Supercopa i el definitiu 14 a 11. Un títol més per a les campiones que aconsegueixen el seu segon trofeu de la temporada i continuen allargant l’hegemonia.