Falten 45 dies pel 25 de desembre i Sabadell es comença a engalanar per viure una l’època més màgica de l’any. En els propers dies, la ciutat començarà a vestir-se amb vescs de la sort, pessebres i llums als balcons. Sabadell desplega els seus encants per a celebrar el Nadal del 2023, que arriba a Sabadell amb desenes d’activitats i carregada de novetats. “No és un Nadal de l’Ajuntament, és un Nadal de tot Sabadell”, ha expressat l’alcaldessa, Marta Farrés. Hi participen més de cent entitats de la ciutat.

Algunes de les novetats

Sabadell tindrà dotze festes amb el Llaminer a diferents barris, que comptaran amb la presència del Llaminer, l’encesa d’arbres decorats i tions. On? A la plaça del Primer de Maig (Can Puiggener), la plaça de la Creu Alta (Creu Alta), el carrer del Romaní (Can Deu), el Parc del Nord, el carrer de Sant Isidor (Can Rull), plaça del Pla de l’Amor (Els Merinals), plaça del Treball (Gràcia), plaça Picasso (Espronceda- Campoamor), plaça de les Termes (Termes), plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu), avinguda de Polinyà (El Poblenou) i a la plaça de la Sardana (Covadonga).

També hi haurà novetats al Calendari d’Advent, que tindrà noves finestres. I pel que fa a l’espectacle Somriu al Nadal, de producció plenament sabadellenca, presenta nous personatges i cinc noves cançons que estaran disponibles a Spotify i a Youtube. Se’n faran més d’una cinquantena de shows en total, amb talent de quilòmetre zero. “A Sabadell som grans creadors“, apunta Farrés.

Els comerciants, com ja és tradició, també teixiran la festa del Nadal de la ciutat. Instal·laran més de 700 elements d’il·luminació, uns 12.775 metres d’enllumenat, a uns vuitanta carrers i places de la ciutat. El Nadal il·luminarà, entre d’altres, l’avinguda de Francesc Macià i el carrer de la Indústria.

En aquesta edició, s’instal·laran tres nou rètols lluminosos amb les lletres de Sabadell. Sis en total. S’ubicaran al Racó del Campanar, a la Plaça del Pi i a la Plaça de la Creu de Barberà, la plaça del Mil·lenari, a la carretera de Terrassa i a la carretera de Bellaterra.

També es maté la Caseta del Llaminer, un photocall on el personatge sabadellenc –i la resta de personatges del ‘Somriu’– més nadalenc es farà fotos amb tothom qui ho vulgui. Com l’edició anterior, també es podrà veure el pessebre gegant, el calendari d’advent a les 19h cada dia a la façana de l’Ajuntament, la Fira de Santa Llúcia, que s’inaugurarà el 24 de novembre i fins al 22 de desembre i la tradicional Fira d’Artesans FANSA, a la plaça del gas. Enguany, però, no hi haurà Fira Reial, tot i que s’incorporen novetats a la cavalcada.

Aposta per l’accessibilitat

Una de les sessions diàries del Somriu tindrà traducció a llengua de signes. I durant el recorregut de la Cavalcada, hi haurà trams on baixarà la intensitat de llum i so per a persones amb hipersensibilitat sensorial.

