Per Nadal, participa en el concurs l’Aparador de la Cambra de Comerç de Sabadell

Ets un comerciant i t’estàs plantejant decorar el teu comerç per Nadal? Si encara dubtes, la Cambra de Comerç de Sabadell t’anima a fer-ho, posant en marxa una nova edició, la 54a, del concurs d’aparadors i premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials. Una iniciativa de l’entitat sabadellenca, per mitjà de la Comissió de Comerç Interior i Turisme, i que compta amb el suport dels ajuntaments i la col·laboració de les associacions comerciants i dels mercats municipals. “Guarnir i vestir l’establiment físic per Nadal ajuda a visibilitzar el teu comerç, ja que és un element de venda important que s’ha de tenir en compte”, apunta Cristina Taché, responsable del concurs l’Aparador de la Cambra de Comerç.

Si hi estàs interessat, i ets un comerciant de la demarcació de la Cambra (Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat) pots participar en una o ambdues iniciatives –concurs d’aparador i premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials–. Per inscriure-t’hi, la Cambra de Comerç t’ho posa fàcil: en els pròxims dies rebràs un fulletó on hauràs de completar les teves dades, i si, no l’has rebut, no et preocupis, que també ho podràs fer de manera telemàtica, enviant un correu a [email protected].

“M’agrada participar-hi perquè és una manera de trencar amb la monotonia. Fa vuit anys que hi participem, i avui dia ja és una tradició entre els clients, que any rere any esperen veure la ciutat de Nadal, inspirat en poblacions com Salzburg o Innsbruck”, explica Danny Tenorio, perruquer de la Creu Alta, i qui l’any passat va ser premiat com a millor aparador de Sabadell i amb el segon premi de tota la demarcació.

Els premis

Tens un mes, fins al pròxim 5 de desembre, per inscriure’t. A partir de la següent setmana, de l’11 al 22 de desembre, un jurat designat per la Cambra de Comerç, integrat per tres experts en el sector del comerç al detall, entre ells, un representant de la Cambra que actuarà com a secretari del jurat. “Els membres del jurat són professionals amb molta experiència en aquest àmbit”, detalla Joan Valls, director d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç.

Tenir un dels millors aparadors de la demarcació, segons el jurat qualificador, pot tenir doble recompensa: per un costat, i per als tres primers classificats, premis amb dotació econòmica de 500 i 200 euros, per al primer i segon classificat, respectivament, i per al tercer, una matrícula gratuïta als cursos de la Cambra.

D’altra banda, tots els comerciants també optaran al premi popular al millor aparador del seu municipi. Cadascun dels participants rebrà un cartell distintiu com a participant en el concurs, que hauran de col·locar visible des de fora l’establiment, amb un codi QR. La votació popular es farà entre el 18 i 29 de desembre i està obert a tots els ciutadans majors d’edat. “Entre tots els participants se sortejarà un val de 100 € que s’haurà de gastar a l’establiment guanyador, permetent així al comerciant guanyar una nova venda”, afegeix Susagna Olcina, tècnica de formació de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Finalment, per optar a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials, els participants hauran d’enviar, abans del 12 de gener i per mail a [email protected], una memòria explicativa de la campanya, així com adjuntar les mètriques dels resultats de la campanya i els enllaços corresponents per tal de poder-hi accedir per part del jurat. Guanyar també té premi, i en aquest cas és obtenir una matrícula gratuïta als cursos de Màrqueting Digital o un altre curs equivalent, valorats en 600 euros.