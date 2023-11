La innovació centra el debat a ‘El Vallès Industrial’

Empresaris i entitats del sector industrial han celebrat aquest dijous al matí la 3a edició de la jornada ‘El Vallès Industrial’, a la seu del Centre Metal·lúrgic. Un esdeveniment de cooperació i xarxa entre els actors del sector, on s’ha posat sobre la taula la importància d’innovar per no perdre competitivitat, en un entorn canviant, i a on les noves tecnologies hi juguen un paper determinant.

Reptes de present i futur per a la indústria, sense oblidar, la situació que viu el sector, on progressivament ha anat perdent pes en detriment dels serveis. Escenari del qual la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, no ha volgut passar per alt, recordant que “no ens podem permetre el degoteig constant d’empreses, i més si són industrials. La innovació i la digitalització ha d’enfortir el teixit industrial, i ho hem de fer entre tots. Si hem d’arribar al 25% del PIB, hem de remar tots en la mateixa direcció, tant les empreses com l’administració pública”. En la mateixa línia s’ha expressat el vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, qui ha allargat la mà a la representant de la patronal, en afegir que “hem d’enfortir el Vallès, amb iniciatives conjuntes, perquè tenim molt més potencial. L’aposta és clara per impulsar el sector industrial, a partir de la col·laboració publicoprivada”.

“Els països més rics no son els més feliços”

Durant la jornada, i davant de prop d’un centenar de persones, l’experta en innovació i tecnologia, Àurea Rodríguez ha estat l’encarregada d’oferir una ponència sobre la innovació i els seus beneficis per a la indústria i per al país: “Els més innovadors no són els països més rics. Tenen molts diners perquè són paradisos fiscals, però no tenen indústria”, ha assegurat, mentre ha anomenat alguns del top 10 en innovació, on Dinamarca, Finlàndia, Suïssa i Països Baixos són alguns dels referents. Per a Rodríguez, invertir en innovació és clau perquè segons ha defensat “la innovació ens fa feliços, com també tenir indústria productiva, que ens fa tenir millors llocs de treball”. Finalment, l’autora del llibre Antes muerta que analógica, ha alertat als presents que cal “posar-se les piles”, davant una indústria que s’està “transformant”, on la sostenibilitat, les biotecnologies i la intel·ligència artificial marcaran el futur.

A continuació, Jaume Vallet CEO de l’empresa Comser Pharma,; Jordi Planell, sales manager d’Hexagon Manufacturing Intelligence i David Comellas; CEO d’Alternative Energy Innovations, han comaprtit una taula rodona sobre bones pràctiques. Finalment, s’ha celebrat la darrera taula de debat sobre l’accessibilitat del teixit industrial a les ajudes dels fons Next Generation destinats al desenvolupament de projectes de reindustrialització, digitalització i sostenibilitat, amb Alba Alba Sánchez, Consultora FI Group, Jordi Garcia Brustenga, Director Foment Ecosistema Innovador ENISA i Xavier Elizondo, Mànager de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ.