Sabadell: al capdavant en nombre de punts de recàrrega, però a la cua de potència

A la ciutat, per recarregar un vehicle en un dels punts d’accés públic que hi ha a Sabadell (avui dia, i segons l’Institut Català de l’Energia, en són prop d’una vintena d’operatius) necessites, aproximadament, 30 minuts per recarregar uns 100 quilòmetres, utilitzant els sortidors de més potència, els anomenats de recàrrega ràpida (50 kW) dels que disposa la ciutat, un total de quatre, ubicats, alguns d’ells, al carrer Prat de la Riba, mentre que per fer la mateixa operació, en un vehicle dièsel o de gasolina, el temps es redueix a cinc minuts. Només amb carregadors amb una potència superior als 250 kW s’invertiria el mateix temps en recarregar un vehicle amb combustió o elèctric. A Sabadell, més del 80% dels sortidors a la via pública de la ciutat són de recàrrega semiràpida (un màxim de 22 kW), que es tradueix en un temps d’espera d’entre una i tres hores per recarregar 100 quilòmetres.

Aquesta situació no dista molt d’altres poblacions amb un nombre semblant d’habitants que Sabadell, com per exemple Terrassa, que avui dia el nombre de punts de recàrrega d’ús públic no arriba a la desena i el 90% són de càrrega lenta (22 kW), o de l’Hospitalet de Llobregat, amb prop d’una trentena de punts de recàrrega, però sí amb vuit punts de recàrrega ràpida. A Sant Cugat, en canvi, tot i comptar amb menys nombre de punts, sí que disposen d’una estació de recàrrega superràpida (120 kW), que permet recarregar 100 quilòmetres entre 5 i 15 minuts, sempre en funció de la bateria del vehicle, entre altres factors.

Curiosament, i segons les darreres dades de Fecavem, la patronal catalana de la distribució d’automoció, la població santcugatenca és qui lidera el camí cap a l’electrificació, amb vehicles 100% elèctrics. En nou mesos, a la població santcugatenca s’han matriculat 343 vehicles, el que es tradueix en la compra d’un vehicle diari. A Sabadell, des del gener d’enguany, i durant aquests nou mesos, a Sabadell s’han matriculat 130 vehicles, una xifra molt minsa (només representa el 5,2% del total de turismes venuts), però rellevant si la comparem amb el mateix període del 2022, on se’n van vendre una mica més de la meitat.

Deures pendents

Segons les directrius europees, i després de l’aprovació de la nova llei en referència aquesta matèria, el 2026 hi haurà d’haver un punt de recàrrega ultraràpida cada 60 quilòmetres. Des de la patronal Anfac, es reclama accelerar no només els punts de recàrrega, sinó impulsar una infraestructura de recàrrega de prou qualitat amb potències superiors a 150kW.