Sanitat alerta d’un certificat falsificat en productes per a nadons

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha alertat en les últimes hores d’un certificat de marcatge CE falsificat que afecta tasses i culleres mesuradores, tetines de goma de silicona i comptagotes per a nadons, entre altres productes.

⚠️ La AEMPS informa sobre la detección de un certificado de marcado CE falsificado de la empresa Neelkanth Polymer Industries Esta Agencia ha recibido comunicación de las autoridades sanitarias de Dinamarca, relativa al mencionado certificado falsificadohttps://t.co/isThA4j864 — AEMPS (@AEMPSGOB) November 8, 2023

En un comunicat, l’Aemps ha explicat que van rebre un avís de les autoritats sanitàries daneses relatiu a la detecció d’aquesta falsificació, expedida per l’organisme danès Presafe Denmark de certificació de dispositius mèdics per al fabricant Neelkanth Polymer Industries (Índia).

A més, aquesta alerta afecta un conjunt de comptagotes de goma, de vidre i sets per a nadons, i taps de seguretat, tapes superiors abatibles, taps roscats, adaptador i tap de plàstic. S’hi sumen flascons de pastilles, flascons de gotes per als ulls i ampolles de xarop sec, i aplicadors per a hemorroides i de gel.