FOTOS | L’outlet d’hivern de CIPO preveu un nou rècord de vendes

El conegut outlet d’hivern de CIPO sempre és un èxit. És per això que, enguany, l’entitat preveu un nou rècord de vendes. La nova edició s’ha celebrat els dies 10, 11 i 12 de novembre al mateix emplaçament de sempre, el Mercat de Sant Joan. “El divendres ja va ser històric així que tenim bones sensacions, tothom està responent i estem molt contents”, ha expressat Joan Madaula, president de CIPO.

Pel que fa a la roba, l’entitat també ha batut un rècord. I és que per la cita ha reunit més 4.200 peces. “Mai havíem tingut tanta roba, quasi no hi cabem i també hem guanyat dos patrocinadors nous”, ha firmat Madaula amb satisfacció. “Ens trobem en una de les activitats més potents de l’any, i es nota amb la participació així com amb la col·laboració de tota l’entitat”, ha afegit.

El format d’Outlet de CIPO se celebra dos cops l’any per motius solidaris, aquesta ha servit per recaptar fons per a dos nous projectes. El primer, l’adaptació d’un espai del centre en una sala polivalent. El segon, per comprar un programa de xips per fer un sistema de traçabilitat automàtic per la seva bugaderia industrial.

Però la feina de CIPO no acaba aquí. L’entitat ja prepara un nou acte, un quinto solidari que se celebrarà el pròxim 1 de desembre a l’Hotel Urpí.

Fotos David Chao