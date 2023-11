‘Aladí’ s’acomiada del públic després d’aconseguir 14.000 espectadors

Aladí, el musical de la Joventut de la Faràndula, s’ha acomiadat del públic aquest cap de setmana amb un balanç més que positiu: el muntatge ha aconseguit 14.000 espectadors a les divuit funcions que se n’han fet des de la seva estrena, el maig del 2022. D’aquesta manera, la producció s’ha convertit en l’obra més vista en la història de la formació sabadellenca, compartint el primer lloc del podi amb La Bella i la Bèstia (2017-2019).

L’espectacle, dirigit per Joan Bta. Torrella i Míriam Vila, s’ha acomiadat amb dues funcions amb entrades exhaurides al Teatre la Faràndula. El global de representacions ha aconseguit un 87% d’ocupació.

Escrit per Míriam Vila i amb música original d’Oriol Padrós, l’Aladí faranduler és una versió del conte més conegut de Les mil i una nits que trasllada els espectadors al cor de la ciutat d’Àgrabah, on Aladí aconseguirà la llàntia meravellosa i alliberarà el geni que viu al seu interior i que, en agraïment, li concedirà tres desitjos. Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots, en signa la direcció coreogràfica i Roger Pérez s’ha encarregat de la direcció vocal.

La proposta la protagonitza, en el paper d’Aladí, Eric Alés, conegut pels espectadors pel seu paper de Grau, un dels personatges de la sèrie Projecte Beta, del canal SX3; i per Cristina Fabero com a Jasmine; Llorenç Costa com a Geni; i David Medina com a Jafar, el malvat visir reial. El repartiment es completa amb més de 70 actors i actrius de totes les edats.

Nova temporada

La temporada de la Joventut de la Faràndula continuarà amb l’estrena, d’aquí a un mes, d’Els Pastorets, el muntatge més emblemàtic de l’entitat. Precisament aquest proper dimecres, es posaran a la venda les entrades per a les vuit funcions previstes de la tradicional obra nadalenca de Folch i Torres entre el 16 de desembre del 2023 i el 13 de gener del 2024 a La Faràndula. Aquest any, la proposta estrena equip de direcció encapçalat per Pol Moix com a director artístic.

La nit del dia de Nadal, els farandulers estrenaran Rumors, de Neil Simon, en un muntatge adreçat al públic adult i dirigit per Quim Carné. El cicle nadalenc de la Joventut de la Faràndula es completarà amb Els Pastorets Infantils, una versió de l’obra protagonitzada pels actors més joves de l’entitat i pels alumnes del seu Taller de Teatre Infantil.

El febrer del 2024, la formació recalarà de nou a Barcelona, amb tres funcions del musical La Blancaneus i els 7 nans al Teatre Poliorama. Serà el tercer cop que aquest espectacle es presenta a la capital catalana. I el març de l’any que ve, es reposarà a Sabadell Alexandra la Pirata, amb text i música de Keko Pujol.

La programació es clourà el maig de 2024 amb una nova estrena. Es tracta de Pinocchio, una proposta que versiona el conte clàssic de Carlo Collodi fugint de tòpics i estereotips i anant a la història original. Amb llibret de Jordi Garcia i text d’Òscar Rodríguez, l’espectacle comptarà amb música de Xasqui Ten, coreografies de Montse Argemí i direcció de Llorenç Costa.