Els instituts, més a prop de tenir una regulació general sobre l’ús del mòbil

Un de cada dos centres educatius té una regulació pròpia sobre l’ús del telèfon mòbil. Es desprèn d’una consulta interna feta pel Departament d’Educació, ja que, ara per ara, a Catalunya, els centres educatius tenen plena autonomia per decidir quin ús es fa d’aquest dispositiu dins les seves instal·lacions. Del gruix d’escoles amb regulació establerta, el 44% no permeten l’ús del mòbil a l’escola i un 26% en prohibeixen l’accés al centre, directament. Això sí, un 67% d’aquests centres admeten que en moments puntuals, a criteri dels docents, queda permès utilitzar el mòbil a l’aula. “És una situació força excepcional, però en certes activitats creiem que el mòbil pot esdevenir una finestra d’oportunitats”, apunta Isaac Fernández, director general de Vedruna Immaculada Sabadell. En aquest centre, de fet, han reformulat la regulació dels mòbils aquest curs. “Abans estava prohibit fer servir el mòbil, però deixàvem que el portessin a la butxaca o a la motxilla. Era massa llaminer agafar-lo i sovint es feia un ús indegut del dispositiu”, explica Fernández. Des d’aquest any que els alumnes han de deixar el mòbil a un armariet personal i només el poden agafar quan marxen cap a casa el migdia o a la tarda. “Vam aprovar-ho entre l’equip directiu, la junta i l’AFA de l’escola; i està donant molt bons resultats”, apunta el director, que afegeix que “tot i que la normativa preveu mesures correctores i sancionadores, no ens hem trobat amb cap estudiant que en faci un ús indegut”.

Un procés participatiu

El Departament d’Educació començarà la setmana que ve un procés participatiu com a pas previ per regular l’ús dels mòbils als centres educatius. Es tracta d’un procés que conduirà el Consell Escolar de Catalunya i en què participaran totes les entitats de la comunitat educativa, amb sessions de debat de proximitat als 12 serveis territorials i una mostra d’una vintena de centres.

A cadascun dels serveis territorials es debatrà a partir d’un document marc de debat i de dos exemples pràctics de regulació de l’ús del mòbil que s’han portat a terme, amb unes normes clares, entenedores i establertes després d’un debat amb la comunitat educativa del centre, és a dir, amb la implicació també de les famílies i dels alumnes. Educació, a través de la Inspecció, acompanyarà els centres en aquest procés per tal que en el curs 2024-2025 tots hagin regulat l’ús d’aquests aparells d’acord amb la seva comunitat educativa.