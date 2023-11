Obre el primer concessionari de motos BSA a Sabadell

Des d’aquesta setmana, Sabadell compta amb el primer punt de venda de la històrica marca britànica BSA, convertint-se així en l’únic concessionari de la província de Barcelona. L’arribada a la ciutat ha estat de la mà de Vallescar Automoció, l’empresa sabadellenca amb més de mig segle de presència a la ciutat, qui a partir d’ara comercialitzarà, de moment, l’únic model disponible, la BSA Gold Star 650, sumant així fins a set marques de motocicletes (BSA, Honda Motos, Peugeot Motocycles, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi).

Aquesta operació s’explica després que el grup indi The Mahindra Group adquirís fa tres anys la divisió de Peugeot motocicletes, de la qual Vallescar Automoció n’és concessionari oficial. Paral·lelament, el mateix grup adquireix la Birmingham Shorts Arms Ltd (BSA), una de les marques britàniques més rellevants que primer va néixer com a empresa d’armament, i anys després va fundar la divisió de motocicletes. “Ens ho van oferir i ens va fer molta il·lusió. Aquí també hi ha una part sentimental, i és que encara conservo una BSA de l’any 1929 del meu avi”, explica el conseller delegat de Vallescar Automoció, Agustí Garcia.

El concessionari, ubicat a la carretera de Terrassa disposa de vuit motocicletes de la BSA Gold Star 650, la històrica motocicleta que mig segle després Mahindra vol rellançar: “És perfectament reconeixible, tal com era fa cinquanta anys, però actualitzada amb nous components i dotada de tecnologia”, detalla Garcia.