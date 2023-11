La protectora de Sabadell demana ajuda per protegir els animals del fred

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell busca fons per protegir els cadells i els gats de les baixes temperatures. El refugi s’ha sumat al moviment global Giving Tuesday per promoure la solidaritat dies abans del Black Friday i les compres de Nadal.

El repte d’aquest any per és recaptar fons per a la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia als patis dels gats i els cadells de gossos. “Són els més vulnerables i els que pateixen més les baixes temperatures”, sostenen des de l’entitat. Són especialment sensibles al fred, i la protectora busca oferir-los un entorn més càlid. De fet, aquest sistema també permetrà regular les altes temperatures de l’estiu.

La Protectora necessita 7.300 euros i, fins ara, n’ha recaptat un 32%. En concret, s’han fet 59 donatius de 2.329 euros, una mitjana d’uns 40 euros per persona. Falten 47 dies abans que acabi aquesta campanya i, des de la protectora, fan una crida a la participació i a l’adopció. “L’ideal seria que els nostres gats trobessin una llar per rebre l’escalf que mereixen, són molt sociables”, expressa Claudia Matheja, responsable del refugi.