Acaben les obres de rehabilitació del Vapor Pissit, encara sense ús

Les obres de rehabilitació del Vapor Pissit ja han acabat, tot i que continua quedant pendent definir l’ús que podria tenir. S’ha invertit prop d’un milió d’euros per consolidar l’estructura exterior de l’edifici, protegit pel pla de patrimoni de Sabadell i símbol del passat industrial tèxtil del municipi. La nau en què s’ha treballat és la de la banda est, que va quedar pendent de rehabilitar quan el 2010 es va actuar en la de l’oest, ja que el vapor està format per aquests dos cossos més un pati central al fons del qual queda part de la xemeneia, que també s’ha rehabilitat. Les obres han comptat amb una subvenció de 200.000 euros de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs van començar la primera setmana de febrer del 2022 i havien de durar vuit mesos, per estar enllestits a final de setembre de l’any passat. Però les obres han acabat en els darrers dies, amb un endarreriment d’un any, que fonts municipals atribueixen “en una part important al retard, per part d’Endesa, en la retirada dels cables que passaven per la façana”. També asseguren que hi va haver endarreriments en el subministrament de la fusta de les encavallades de la coberta i, finalment, retards de l’empresa constructora.

L’obra ha servit per reparar les façanes i les cobertes, en mal estat. De la façana s’ha eliminat el cablejat fixat i les humitats, repintat les portes i recuperat els finestrals originals. Alhora, s’ha reconstruït el sanejament extern, les fusteries, les reixes i s’ha creat una nova rampa metàl·lica per accedir a l’espai. Les reixes de les finestres de la façana presenten l’aspecte de graella que tenien originalment.

Pendents de l’ús

Les obres ja han acabat i afecten principalment la part exterior. Queda pendent rehabilitar l’interior i decidir l’ús que hauria de tenir l’edifici, que continua sent una incògnita a hores d’ara. “En una següent fase, que encara no té data ni projecte, caldrà condicionar l’interior de l’edifici”, afegeixen fonts municipals.

En diverses ocasions, l’Ajuntament ha apuntat que cal definir el pla de museus de la ciutat per determinar les necessitats i els espais disponibles. L’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s) persegueix des de fa anys que el Vapor Pissit aculli el museu tèxtil llaner de la ciutat, amb algunes màquines històriques que permetrien explicar com es treballava en aquest àmbit.

Finalment, però, el Govern ha optat per comprar el Museu del Gas -3,2 milions d’euros- que també estava buit per convertir-lo en el nou museu d’història, del tèxtil i del disseny de la ciutat, amb la col·laboració dels agents privats com el Gremi de Fabricants, l’ESDi, la Fundació Antoni de Montpalau i la Fundació Bosch i Cardellach.