L’Astralpool CN Sabadell cau davant el Mataró

L’Astralpool CN Sabadell ha caigut davant el CN Mataró (7-10) en un partit on la falta d’eficàcia en el llançament ha estat clau. Les de David Palma veuen trencada, d’aquesta manera, la seva dinàmica de victòries d’aquesta temporada. El gran beneficiat del duel d’avui a la Finetwork Aquàtics és el CN Sant Andreu que es queda com a líder en solitari de la Divisió d’Honor femenina.

Ja l’inici ha estat travat i les defenses han dominat sobre els atacs. Cristina Nogué ha obert el marcador, però Sabrina Van der Sloot ha igualat. Ha estat aleshores que el ritme ha pujat de forma clara i les mataronines han aconseguit la primera bona renta. Anni Espar i Sílvia Morell han posat els dos gols de diferència i, malgrat que Van der Sloot ha retallat, Rita Keszthely ha deixat el 2-4 al final del primer quart en una jugada ràpida sobre la botzina.

La precipitació en l’atac sabadellenc, no ha millorat en uns segons 8′ que han tingut les porteries com a grans protagonistes. Bea Ortiz ha iniciat el parcial amb un gol ràpid, però la resposta mataronina ha estat convincent. Queralt Bertran i Anni Espar han engrandit la distància i Laura Ester ha jugat un paper cabdal per a evitar els quatre gols de diferència. A l’altre costat de la piscina, entre Mariona Terré i els pals han negat a les sabadellenques l’oportunitat d’escurçar. No obstant això, sobre la botzina, Judith Forca ha transformat un penal comès a Maartje Keuning per a posar el 4-6 al descans.

Canvi de porteria, però no de tendència per a l’Astralpool. Les de David Palma han continuat molt erràtiques en el llançament i el Mataró ha sabut aprofitar-ho. Anni Espar ha retornat l’avantatge i Keszthely, amb un golàs, posar els tres gols de distància. Entremig, Paula Leitón ha anotat l’únic gol sabadellenc en un període on, de nou, Terré i els pals han negat qualsevol opció de reacció. Queralt Bertran gairebé ha sentenciat a poc més de 5′ pel final. Ha buscat l’últim intent de remuntada David Palma amb un temps mort que no ha tingut efecte. Han maquillat el marcador Maartje Keuning i Maica Garcia, però s’ha sabut defensar l’equip maresmenc per a imposar-se per 7 a 10.

/Lluís Franco