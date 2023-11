L’Orquestra Simfònica del Vallès interpreta les bandes sonores de John Williams

Sense música, els herois no poden ser èpics. Per això les bandes sonores del compositor John Williams són obres mestres amb valor més enllà de les pel·lícules que les contenen.

L’Orquestra Simfònica del Vallès oferirà Homenatge a John Williams, divendres a la Faràndula. Els espectadors hi reconeixeran música de Lincoln, Hook, Salvem el soldat Ryan, J.F.K., Superman, La llista de Schindler, The cowboys, E.T. i Star Wars. A més, hi haurà un projector amb escenes.

L’actor de doblatge, Salvador Vidal, posarà veu al guió de Jordi Cos per enllaçar cada peça musical. Escoltarem les pàgines musicals més celebrades de la història del cinema amenitzades per una de les veus més reconegudes responsable de doblar la veu original de Liam Nesson, Ed Harris, Mel Gibson, Sam Neil o Richard Dreyfuss, entre altres. Una temporada més, la Simfònica del Vallès farà visibles els actors més invisibles del cinema: la música i la veu del doblador.