Fallada general en datàfons i caixers de Sabadell

Des del migdia d’aquest dissabte s’estan produint errors de funcionament en datàfons, caixers, transferències i pagaments en línia. El mal funcionament està succeint a tot l’estat espanyol i les primeres hipòtesis apunten a una fallada de l’empresa RedSys. Aquesta s’ocupa del processament de pagaments virtuals i és una de les principals plataformes d’ús a tot l’estat.

La situació està generant molta confusió i problemes tant a comerços com a usuaris. Sobretot per l’hora del dia en què s’ha produït i pel moment de l’any, en plena època de Black Friday.

Els problemes també s’han notat al sector de l’alimentació com per exemple a forns de pa o a les botigues del Mercat Central. “M’han trucat de la botiga avisant que les targetes no funcionaven”, ha explicat Eva Fernández, co-gerent de Forn Centenari i expresidenta de Sabadell Comerç Centre. “Imagino que ho hauran gestionat en metàl·lic perquè, per sort, nosaltres acostumem a cobrar pagaments de petites quantitats. Tot i això, és un problema greu perquè molta gent va únicament amb targeta”, ha valorat.

En el cas del Mercat les opinions de malestar eren compartides. “Ha fallat moltes parades. A alguns compradors que volien pagar en metàl·lic no els hem pogut cobrar”, ha explicat Montse Perera, treballadora de les parades Sant Martí. “El fet de no poder pagar amb targeta ha generat molt malestar, sobretot a clients que no entenien la situació”, ha afegit.

A hores d’ara no hi ha cap resposta de RedSys i encara no se sap quan es recuperarà la normalitat.

[Notícia pendent d’ampliació].