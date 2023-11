Periodisme local, reptes i horitzons

El periodisme local com a tema estrella. Aquesta ha estat la temàtica que ha portat a cinc periodistes sabadellencs a debat. La cita s’ha celebrat al Casal Pere Quart aquest diumenge i s’emmarca dins els actes de la Setmana del Llibre a la ciutat. A l’esdeveniment hi ha participat Aleix Pujadas, Diari de Sabadell; Jordi de Arriba, iSabadell; Joan Muñoz ,Televisió Sabadell i Mireia Sans, Ràdio Sabadell. Tot plegat presentat per l’escriptora Montse Barderi i amb una convidada de luxe, la periodista sabadellenca Laura Rosel.

Sota el títol ‘Tradició i innovació en el periodisme local‘ el debat ha girat principalment al voltant d’aquesta qüestió. Tot i això, també s’ha pogut parlar d’aspectes com la immediatesa informativa, aplicació de noves tecnologies, fidelització del públic o precarietat dins del sector.

“La premsa local acostuma a tenir menys reconeixement, però és escola i també té el seu prestigi”, ha explicat Pujadas fent valoració. Des del seu punt de vista és “un sector on cal trobar l’equilibri”, perquè “tot és molt més proper, ja siguin temàtiques o les pròpies fonts”. Pel que fa als nous reptes, el periodista ha expressat que: “cal ser precisos i tenir una idea clara del que es vol explicar i com es vol explicar per oferir el millor contingut informatiu possible”.

Al seu torn Rosel ha fet un repàs del seu bagatge personal. Tot un conjunt d’experiències tant en premsa local com en grans mitjans generalistes que ha utilitzat per fer les seves valoracions. “L’entorn local et força a valdre’t per tu mateix, et genera un gran aprenentatge i contactes directes que després són molt útils”, ha assegurat. A la seva intervenció, la periodista també ha aprofitat per destacar les diferències entre els mitjans generals i els locals: “Els locals sempre hi són, tenen aquesta proximitat. Això molts cops no es veu i fa que els generals els menystinguin, no hauria de ser així”. Per acabar ha volgut reivindicar la tasca dels mitjans sabadellencs: “A la ciutat hi tenim un gran nivell, es nota dins i fora i és un aspecte que ens hauria d’omplir d’orgull.

El debat d’aquest diumenge ha estat un dels punts forts d’aquesta edició de la Setmana del Llibre, però els actes no s’aturen. Aquest dilluns hi haurà les presentacions de l’obra Biografia del foc, de Carlota Gurt; el llibre Francesc Izardi Bas de Jaume Barberà i la Gran Enciclopèdia Catalana. Una obra de País de Josep Lluís Martín i Berbois.