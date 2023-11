Reclamen més parades i freqüències de TUS als Merinals

Veïns dels Merinals volen més autobusos al seu barri. Amb quatre parades per sentit, dues línies de Transports Urbans de Sabadell (TUS) entre setmana –l’L4 i L44– i una freqüència de pas de mitja hora per línia i una espera conjunta de 15 minuts entre autobús i autobús, els residents de la zona sostenen que el servei se’ls hi queda curt.

“Seria interessant tenir més freqüències de pas i que es plantegin nous recorreguts, la zona està en creixement”, sosté en Francisco García, veí del barri. No només demanen una major freqüència de pas, especialment en les hores punta, sinó impulsar noves línies que donin servei a un barri en creixement, Can Gambús.

Lourdes Santos, que viu a una llar d’aquest barri, lamenta que es veu abocada a agafar el cotxe. “La parada més propera a casa està a 13 minuts caminant. És el temps que trigo a arribar al Centre des de casa en el meu vehicle”, exposa. Així, també es reclama la creació d’una nova línia que cobreixi el nou barri.

Les parades que donen servei a la zona són quatre per sentit: Sicília, els Merinals, La Palma i Argentina. “Estan concentrades al carrer de la Palma i els entorns més propers, però allunyades d’altres punts del barri”, considera la Maria Jesús Silvestre, que viu al carrer del Kurdistan. Considera que ara s’ha de mirar a Can Gambús per enfortir el servei. “És un barri molt nou i que es farà gran”, preveu.

Propera parada, Can Gambús?

Les prediccions de la veïna són encertades. Can Gambús ha estat el barri que més ha crescut en habitants des de l’any 2019 a Sabadell (+9,8%) en termes relatius, i és una de les zones de Sabadell en projecció i amb sòl edificable.

En aquest període, s’han entregat claus de noves promocions i hi ha edificis que tot just s’estan alçant. El barri estrenava el 2023 amb 1.944 habitants que, si volen viatjar en autobús, han de desplaçar-se albarri veí. De fet, les quatre línies de Merinals han de donar servei a 7.711 sabadellencs, el 3,6% de la població.

El 18% dels viatges

La L4 és, de fet, una de les principals línies de Sabadell pel que fa a usuaris. L’any 2022 va reunir 1,13 milions de viatges, el 9,2% dels usuaris que pugen als autobusos urbans de Sabadell, convertint-la en la quarta línia amb més viatgers de la ciutat. L’eix L4-L44-L14, formada per les tres línies, és el segon gran eix de la ciutat i aglutina el 18,1% dels viatgers de TUS, segons el darrer informe. També es tracta de línies que han crescut en demanda. Si comparem les dades entre 2021 i 2022, els viatges a l’L4 creixien fins a un 16,3% i a la L44 l’ús escalava un 14,3%.

De fet, les dades d’ús de transport públic són positives: l’ús dels autobusos a Sabadell el 2022 creixia un 16% en només un any: es van fer 12,3 milions de viatges en els vehicles de TUS. En només un dia feiner, els autobusos transporten 47.707 persones de mitjana. La cooperativa sempre ha estat disposada a reforçar el servei quan es detecti una necessitat.