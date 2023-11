Carlos Rosende: “Tenim temps, però les coses no s’arreglen soles; tothom ho ha de tenir clar”

Directe, clar i amb un discurs generós i també força contundent. Així s’ha mostrat el nou director esportiu del Centre d’Esports, Carlos Rosende, en la seva presentació oficial, acompanyat del president, Pau Morilla–Giner, poques hores després d’anunciar-se la incorporació d’Óscar Cano per ocupar la banqueta arlequinada en substitució de Gerard Bofill, qui queda desvinculat del club. A la sala de premsa Miguel Quereda també han assistit, en un pla més secundari, el director general, Bruno Batlle, i el responsable de l’Àrea esportiva i principal valedor del gallec, el conseller Àxel Torres.

Rosende només fa cinc dies que està a Sabadell, temps suficient per fer un diagnòstic de la situació i conèixer l’estructura del club. Arriba disposat a fer els canvis que calgui “amb l’únic objectiu de millorar. La situació és molt difícil i s’ha d’afrontar amb energia i il·lusió per revertir-la. Ningú ho esperava en el club, però ara no és moment de lamentacions perquè això no es pot canviar. Cal centrar-se a alterar les coses que ens poden ajudar i millorar el rendiment de l’equip”.

En el cantó més positiu, ha destacat la “predisposició a la feina dels jugadors i la gent del club. Nosaltres només podem oferir eines per assolir resultats. Tenim molts jugadors joves i es necessita un lideratge. Demano sacrifici i compromís màxim. I qui no segueixi aquest camí, no estarà aquí. Els futbolistes han de ser futbolistes les 24 hores del dia. Vull el cap amunt i compromís, això és innegociable. Estem parlant d’un club gran, amb un prestigi molt important, i per això parlo de dedicació, esforç, treball, compromís i il·lusió. He vingut amb el convenciment que es pot assolir l’objectiu i per això estic aquí”.

Ha reconegut que s’ha trobat un equip amb ganes, però també “anímicament molt baix, amb evident pèrdua de confiança. He vist molts partits del Sabadell perquè és un club que sempre m’ha agradat i és evident que ha patit lesions rellevants, baixes durant la competició i també errades individuals que han costat punts. Tot això genera desconfiança i, per tant, calia un canvi en la banqueta. Segur que l’arribada d’Óscar Cano sacsejarà el vestidor i potser alguns jugadors que no tenien gaire protagonisme, ara tenen l’oportunitat”.

“ Cano està capacitat per aconseguir-ho”

El nom d’Óscar Cano va sonar d’ençà que va conèixer-se la contractació de Carlos Rosende, pel seu vincle en el Deportivo de la Coruña. “Té una gran experiència a les banquetes i també en situacions complicades com aquesta. El Castellón és un bon exemple. És un entrenador amb les idees molt clares, que desprèn una gran força en el vestidor i té una proposta molt reconeixible. Cano és capaç d’aixecar un equip en moments de màxima dificultat. Es notarà des del primer dia la seva implicació i té la capacitat de contagiar la seva força al grup i als empleats”.

Vindrà acompanyat d’Elias Martí com a segon: “fan un gran tàndem, és com un petit equip dins de l’equip”, ha resumit el director esportiu, qui també ha confirmat la continuïtat d’Àngel Martínez en un staff tècnic que no patirà més canvis.

El temps pot convertir-se, ara mateix, en l’únic aliat del Sabadell. Queden dos terços de campionat per redreçar el rumb. Rosende, però, ha matisat: “Sí, queda temps, però les coses no s’arreglen soles, tothom ho ha de tenir clar. Per sort, és una categoria molt igualada, en la qual el Sestao pot guanyar el Celta Fortuna. El temps comença en el primer entrenament i després a Teruel“.

També ha parlat de l’aspecte emocional de la plantilla. “Hem de trobar un equilibri i trobar solucions, siguin de manera individual o col·lectiva perquè el tema psicològic és molt important en el futbol. He notat una sobreexcitació en els jugadors, sembla que cada acció és a vida o mort i això és perjudicial. Ara no estem jugant finals. Només podem pensar a guanyar el pròxim partit”.

Mercat d’hivern

No ha volgut parlar de ‘revolució’, però el nou director esportiu ha admès que el mercat d’hivern pot ser també una bona opció. “Podem dir que tenim una gran plantilla, però ara mateix el rendiment és dolent i cal buscar solucions. La voluntat és fer coses en un mercat que tampoc és fàcil. Els jugadors han d’entendre la situació i si algú no vol o no es veu capacitat, estaré en el meu despatx per parlar-ne. Jo he vist una plantilla implicada, insisteixo, i que no abaixa els braços. Necessito conèixer millor a tothom, ara és massa aviat per parlar de perfils de jugadors. És evident que poden venir futbolistes per donar una mica més de maduresa. A partir d’ara, s’aniran produint canvis en el club. La prioritat és sortir d’on som, però el club em va transmetre la idea de fer un projecte global important. He trobat un club estable i reconeixible. El Futbol base és fort i competitiu i cal continuar per aquest camí”. Va signar un contracte fins el 2025, com el nou tècnic Óscar Cano.

Pau Morilla – Giner : “Ja vaig arribar en un moment complicat”

El president Pau Morilla–Giner està convençut que l’aposta per Carlos Rosende tindrà un efecte positiu mentre el seu objectiu se centra a “continuar treballant per assolir suport econòmic d’inversors. L’actual context de l’equip ho complica molt, però recordo que quan vaig fer el primer pas amb l’actual grup inversor va ser després de la derrota a Alcoi (temporada 18/19) que ens deixava a un pas de Tercera Divisió. Estic acostumat a afrontar situacions molt complicades i ara ho és. Pateixo com a arlequinat moltíssim i comparteixo la frustració de la gent. Entenc que estiguin enfadats i emprenyats, com jo, però no es pot faltar el respecte ni insultar. Jo he intervingut com a mesura de protecció pensant en els jugadors”, en al·lusió a les protestes que s’han produït els últims partits en la zona de tribuna de la Nova Creu Alta.

Es mostra esperançat a millorar la situació esportiva i aconseguir els recursos necessaris per poder afrontar amb garanties el mercat d’hivern i fer algunes incorporacions. “De moment, ens hem de centrar en tot el que podem controlar i per la meva part, intentaré convèncer gent que aposti pel Centre d’Esports”.