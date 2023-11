La retirada dels estabilitzadors de la fàbrica Bosser es farà “evitant les molèsties al veïnat”

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns la licitació de tres obres que porten anys sobre la taula. Tal com va avançar el Diari de Sabadell el passat divendres, es tracta de la retirada dels estabilitzadors de l’exterior i trasllat a l’interior de la fàbrica Bosser (vapor de Ca l’Escardat), al carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas; les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu; i la rehabilitació d’una altra nau del conjunt fabril de Sallarès Deu, al barri de Gràcia, per ubicar-hi el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital (CTTD). En total, les tres operacions sumen un valor superior als dos milions d’euros (2,1 milions d’euros aproximadament), en bona part finançats pels fons europeus Next Generation.

Segons ha explicat el tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, el projecte de retirada dels estabilitzadors de la fàbrica Bosser es durà a terme de forma subsidiària per un import de gairebé 600.000 euros que, inicialment, assumirà l’Ajuntament, però que acabarà pagant la propietat de l’immoble. En aquest sentit, ha justificat el cost per la tècnica amb la qual es desenvoluparà l’actuació, amb un sistema de làser per “evitar les molèsties en el veïnat”. En aquest cas, els treballs tindran un termini d’execució de mig any un cop arrenquin, amb la previsió que es puguin executar durant el 2024.

Pel que fa al Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital a Sallarès Deu, el consistori detalla que comptarà amb una inversió d’1,1 milions d’euros. L’equipament estarà dedicat a la formació tecnològica per a professionals i empreses, així com a activitats d’iniciació a internet per a tota la ciutadania.

Finalment, la licitació d’obres a la Torre d’en Feu té un pressupost de 423.000 euros, amb tasques que es faran per fases. La prioritat, ha apuntat Cortés, és garantir la supervivència de l’edifici. Així, es treballarà per rehabilitar cobertes i sostres, en unes actuacions sobre les quals el Govern local no ha precisat terminis.