Dues unitats de la Policia Municipal de Sabadell es van haver de desplaçar el passat dissabte, poc després de la mitjanit, per un succés que va acabar amb un jove detingut. Els fets van passar a Can Jonqueres, al barri de Can Puiggener, on va tenir lloc una persecució policial després del robatori d’un ciclomotor.

Els agents van acabar detenint el noi, de 18 anys, ja de matinada i, posteriorment, van instruir diligències judicials. L’arrestat està acusat d’un presumpte delicte de robatori.