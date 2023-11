Les estacions de Rodalies de Sabadell Nord i Centre experimentaran millores per facilitar la informació als usuaris. Renfe ha licitat per 7,2 milions d’euros el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment dels sistemes d’informació al viatger a les estacions de Rodalies de Catalunya.

El contracte preveu que les millores s’implantin fins a finals del 2025 en un total de 31 estacions on els sistemes d’informació ja tenen més de 15 anys i en 14 més que tenen un alt volum de viatgers. Les obres permetran fer millores en megafonia, elements de visualització (teleindicadors i monitors) i els equips d’interfonia per permetre la comunicació de persones amb problemes auditius.

On es farà?

A més de Sabadell Nord, les estacions amb sistemes antics que veuran actuacions de renovació són les d’Aeroport, Arenys de Mar, Balenyà-Els Hostalets, El Clot, Blanes, Calella, Castelldefels, El Prat, Granollers-Canovelles, Gualba, Hostalric, La Garriga, La Granada, La Sagrera-Meridiana, L’Arboç, L’Hospitalet de Llobregat, Maçanet-Massanes, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montmeló, Plaça de Catalunya, Riells i Viabrea, Sant Vicenç de Calders, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa-Est, Tordera, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.

D’altra banda, les 14 estacions amb alt volum de viatgers que renovaran els sistemes per tal de poder incrementar la funcionalitat en la informació a subministrar als viatgers, amb dades, per exemple, sobre l’ocupació dels trens, són les estacions d’Arc de Triomf, El Clot, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Gavà, La Sagrera-Meridiana, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Plaça de Catalunya, Sabadell-Centre, Sabadell Nord, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.

El finançament d’aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU.