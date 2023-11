Afectacions al 112 i al 061 per una incidència

El telèfon d’emergències 112 i el de Salut Respon 061 han funcionat durant tot el matí de dimarts de forma parcial a causa d’una avaria generalitzada que ha afectat línies d’emergències de tot l’Estat. N’ha informat Interior que ha demanat a la ciutadania que només utilitzi aquests canals de comunicació per a situacions d’urgència.

La incidència, que s’ha solucionat poc després de les 14 hores, s’ha detectat a quarts d’onze del matí i en un primer moment ha deixat fora de servei aquestes línies. La conselleria ha explicat que les trucades entraven però ha avisat que s’estaven gestionant amb més lentitud del que és habitual.

Des del Govern, la portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que “s’analitzaran les causes de la incidència i s’obrirà un expedient informatiu a l’empresa responsable” per tal de poder “saber què ha passat i què ha comportat una incidència que pot tenir conseqüències molt greus per al conjunt a la ciutadania”. De la mateixa manera, Plaja ha convidat els catalans a continuar utilitzant els telèfons 112 i 061 però amb una “crida especial” per a que es faci “només en casos d’urgència fins a la total recuperació del servei”.