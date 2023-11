“Una de les prioritats és la millora dels polígons, sobretot el del Sud-Oest”

La reunió celebrada a finals de la setmana passada entre el Gremi de Fabricants, la Fundació de la Indústria i el tinent d’alcaldessa i responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, va servir per posar sobre la taula diverses propostes des del sector tèxtil, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic i social de Sabadell.

De la trobada, el Govern va traslladar als representants d’ambdues entitats diversos, compromisos, entre els quals, la millora dels diversos polígons de la ciutat. “Una de les prioritats serà modernitzar el polígon del Sud-oest perquè sigui una nova àrea de desenvolupament de la nova indústria, i que aquesta també estigui combinada amb espai verd, comerç i habitatge”, apunta Matas.

Una declaració d’intencions ben rebuda al Gremi de Fabricants, entitat que des de fa anys suggereix millores en aquest pol econòmic de Sabadell: “Necessita una empenta. Està situat a l’entrada de la ciutat, i és el primer que es veu. És la façana de Sabadell i és important que sigui atractiu. Necessita una rentada de cara”, assegura Esteve Gené, president del Gremi de Fabricants, mentre afegeix que “estaria bé plantejar la connectivitat, des del punt de vista de mobilitat, entre els polígons a través del transport públic”.

D’entre els diversos suggeriments (suport a les empreses ja establertes, facilitar la implantació d’empreses i indústries, identificar i trobar inversors industrials, i potenciar la implantació d’empreses fonamentades en el coneixement), Matas es va comprometre a continuar fent passos endavant en l’àrea del Ripoll, assegurant que en aquests quatre anys es treballarà per precisar els usos, dins de la planificació urbanística definitiva: “Són projectes de ciutat, amb l’objectiu de fer la ciutat més capital, més moderna i referent en l’àmbit de la indústria, el coneixement, la innovació i la formació”, detalla Matas.

Per la seva part, la secretària general del Gremi, Núria Aymerich, afegeix que “és una àrea qui hi hem dedicat molts esforços perquè dona identitat a la ciutat. És un pulmó verd que ha de tenir activitat socioeconòmica, però a on sempre es preservi el medi natural. No volem més asfalt, sinó més verd i arbres”. En el transcurs de la trobada, també es van intercanviar opinions sobre el futur museu del tèxtil, disseny i moda, a la plaça del Gas, i que el Gremi de Fabricants ha estat part activa en el desenvolupament d’aquest nou espai cultural de la ciutat: “La idea és que sigui molt transversal, atractiva, i això ens agrada, com també que des del minut 0 comptin amb nosaltres. Defensem aquesta col·laboració publicoprivada per ajudar al creixement de la indústria, l’economia i la cultura”, assegura Gené.