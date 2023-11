El grup socialista de Sabadell i l’entitat Memòria Socialista s’han reunit per rendir homenatge aquest dimarts a la figura d’Ernest Lluch amb motiu del 23è l’aniversari del seu assassinat. Una vintena de persones s’han aplegat al monòlit que el recorda situat a la part superior del parc de Catalunya, on han fet una ofrena floral i han llegit un manifest en record de Lluch.

L’acte ha comptat amb l’assistència del primer secretari del PSC Sabadell i diputat, Pol Gibert, i el president de Memòria Socialista de Sabadell, Josep Farrés, encarregat de la lectura, a més d’altres representants sabadellencs. Farrés ha destacat la transcendència històrica d’un personatge molt important, “un home enciclopèdic, un intel·lectual compromès i un home de pau”, ha reivindicat sobre Lluch, de qui ha destacat la seva petjada, “present arreu”. En la mateixa línia, Gibert ha volgut remarcar la capacitat de diàleg del personatge, en un moment actual marcat per la crispació i la confrontació.

“Crideu, crideu, que mentre crideu, no matareu”, han recordat apel·lant a una de les proclames més característiques de Lluch, que va ocupar diferents càrrecs rellevants en la política espanyola al llarg de diversos anys del segle passat. Va ser portaveu del PSC al Congrés dels Diputats i ministre de Sanitat i Consum, nomenat el 1982 per Felipe González. Va exercir el càrrec fins al 1986. El 21 de novembre del 2000, va ser assassinat per ETA a casa seva.