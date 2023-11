‘Ludere’ arriba a Ca l’Estruch: una segona lectura de la Caputxeta Vermella

Inspira Arrels presenta l’obra Ludere per commemorar el Dia Internacional per l’eliminació de les violències envers les dones. La representació serà a càrrec de la companyia InHabitants el 25 de novembre a les 20 h a L’Estruch i està eescrita i dirigida per Marc Rosich.

Ludere proposa un joc entre els boscos, és una segona lectura del conte de la Caputxeta Vermella. Una barreja de ficció i realitat, un reclam per un futur segur, lliure de llops.

L’activitat és gratuïta amb reserva prèvia. Es poden adquirir les entrades al web de Inspira Arrels o enviar un correu electrònic a [email protected] per a grups a partir de 15 persones. Les activitats es fan en el marc del programa que ha elaborat l’Ajuntament pel 25-N.

Inspira Arrels és un projecte cultural, social i solidari liderat per dones que busca apropar comunitats a través de la cultura contemporània d’arrel, la música i les arts escèniques des d’una mirada intercultural, inclusiva i responsable.