“El col·lectiu de sords no té prou ofertes culturals”

Hi ha diverses versions sobre un dels contes tradicionals més famosos, El flautista d’Hamelín, però probablement cap tan inclusiva com la que explicarà la companyia Farrés Brothers i cia al Teatre Principal, divendres a la tarda.

El músic que amb la seva melodia lliura la ciutat alemanya de rates, i que després vol venjar-se raptant els infants perquè els pares no l’han recompensat com tocava, en aquesta versió no se’n sortirà. A El silenci d’Hamelín ho evitarà una de les nenes, la Clara, que podrà salvar la resta d’infants gràcies al que sempre havia pensat que era un desavantatge, la seva sordesa. La protagonista torna al passat per explicar la història, acompanyada del seu germà Bruno.

“L’obra té un missatge clar, que és que cadascú té les seves capacitats, encara que no sempre es vegin. Convertim un desavantatge en un avantatge”, comenta l’intèrpret Pep Farrés, que a l’obra està acompanyat del seu germà, Jordi Farrés, i Olalla Moreno.

Els actors expliquen la història en llenguatge oral i llengua de signes simultàniament, sense que hi hagi una traductora a l’escenari. “És la manera d’integrar les persones sordes, ja que tothom pot seguir l’espectacle alhora”.

La companyia va adonar-se de la necessitat de fer un espectacle com aquest volant per festivals d’Espanya i Europa, on havien vist espectacles inclusius en què un intèrpret traduïa el text dels actors. “En casos així, primer arriba l’espectacle a través de les emocions i, després, una segona versió, amb els signes”, explica Pep Farrés.

Per això, el procés de creació de l’espectacle va ser llarg. Els intèrprets es van posar en mans d’un col·lectiu de sords per no només aprendre llengua de signes, sinó també per conèixer el seu dia a dia.

“El feedback de l’obra és molt bo. El col·lectiu no té prou ofertes culturals accessibles. Sempre ens han agraït molt que apostem per ells”, conclou Farrés.

Després d’haver-se representat per sales i escoles de tota Catalunya, l’obra arriba a Sabadell en el marc de la campanya municipal Som Capaços, que se celebra per commemorar del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat.