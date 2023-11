Una avaria deixa sense aigua més d’un miler de veïns de Sabadell

Més d’un miler de veïns de Sabadell s’han vist afectats per una avaria que afecta el subministrament d’aigua a la zona de la carretera de Terrassa, al barri de Can Rull. Segons ha confirmat Aigües de Sabadell, la incidència s’ha produït aquesta matinada, poc després de la mitjanit, i encara continua oberta.

Bon dia. Estem treballant en la reparació d’una important avaria fortuïta localitzada a la carretera de Terrassa de #Sabadell. Actualitzem afectació i previsió de restabliment del servei a https://t.co/3MeK75jBd4. Disculpeu les molèsties. pic.twitter.com/pftEo2acNe — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) November 22, 2023

La companyia treballa per solucionar el problema, que deixa sense aigua 1.011 veïns de l’indret. Segons fonts d’Aigües de Sabadell, es preveu que pugui quedar restablert el servei al migdia. Els afectats són clients de l’àrea d’uns 4.000 metres que comprèn des del carrer de Juan Valera fins al carrer de Manuel de Falla, tocant amb la carretera de Terrassa, inclòs el carrer de Gustavo Adolfo Bécqer.

Tots els clients afectats ja han estat notificats per part de la companyia a través d’un missatge al telèfon mòbil. Segons precisen, es tracta d’una incidència fortuïta que ha obligat a treballar ràpidament per minimitzar la pèrdua d’aigua en un context de sequera com l’actual. La companyia va tallar el sector per reduir també l’afectació als carrers i aïllar l’avaria, que ha d’estar arreglada en les pròximes hores.