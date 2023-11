Genescà i les belgues: fer del dolç un signe distintiu de Sabadell

La pastisseria Genescà és un dels establiments històrics de Sabadell. I per a la majoria dels sabadellencs i sabadellenques, no necessita gairebé ni presentació. Si ets de Sabadell i treballes fora de la ciutat, de segur que alguna vegada has fet allò d’arribar a l’oficina amb un gran paquet de belgues per celebrar el teu aniversari a crit de “companys, proveu-ho, que això és el més típic de Sabadell, on visc jo!”. A les portes de complir un segle de vida –a la ciutat des de l’any 1928–, tres generacions han mantingut la tradició ben viva, amb panellets, bombons, coques o els dolços que toqui en cada època de l’any. “És una grandíssima responsabilitat”, admet Joaquim Genescà, ara al capdavant del negoci, que afegeix que mira de gestionar la pastisseria “tan bé com ho van fer els meus pares o els meus avis”. “I sobre això de les belgues… És un orgull, però al mateix temps també un nou compromís”, apunta amb un somriure el Joaquim. “Si són tan característiques de Sabadell com es diu, no voldria fer quedar malament la nostra estimada ciutat” afegeix, ara ja amb una gran riallada. Cuidar els detalls, tenir una matèria primera de qualitat i vendre els productes acabats de fer són algunes de les obsessions del Joaquim. “Això no ha de canviar mai”, assegura.

Recentment, la pastisseria s’ha popularitzat més del que és habitual. Des que ha assaltat la petita pantalla. El programa Ahora o Nunca de Televisió Espanyola va visitar el local fa pocs dies per parlar amb el Joaquim sobre les arrels i l’oferta més significativa de la pastisseria. Això en una conversa amb la model catalana Judit Mascó, que va ser l’encarregada de presentar la singularitat de Genescà. L’entrega televisiva ha servit per recordar la trajectòria del local, un d’aquells que fa olor de Sabadell fins i tot per a aquells veïns que viuen lluny de la nostra ciutat. “Fruit del reportatge, ens han enviat missatges des del molts llocs del país”, celebra el propietari. De fet, mentre fem l’entrevista, a les portes de l’establiment, un veí deixa anar un fort: “Enhorabona, Joaquim, ja t’hem vist a la ‘tele!’”.

Sobre el futur de la pastisseria, el Joaquim assegura que “no tenim res tancat”, tot i afegeix que “als meus fills els agrada molt aquest ofici”. Això sí, a mesura que han anat passant els anys el negoci s’ha fet gran. Més d’una desena de treballadors van amb coques i belgues amunt i avall.