Voluntàries de la Puríssima venen mig miler de joguines de segona mà

Una parada amb desenes de joguines de segona mà. La Comissió de Joguines de la parròquia de la Puríssima instal·la dissabte una carpa amb mig miler de joguines per a tots els gustos. L’única condició: ja han estat estrenades i ara tindran una segona vida, tot i que només recullen les que estan en millors condicions. Les voluntàries recullen joguines en desús durant l’any, les acaben de posar en ordre i es venden a preus assequibles.

“Són joguines que van dels dos euros als 15 com a màxim”, exposa Rosa Puig, coordinadora de la comissió. Tots els beneficis es destinen a Càritas parroquial. Els diners permeten finançar una altra de les campanyes solidàries que realitzen per Nadal i Reis.

La venda es farà a les portes de la Parròquia de la Puríssima. Nines antigues dignes de col·lecció, llibres, contes, jocs i cartes. “Tenim una dotzena de nines dels anys 1980 que una senyora tenia a casa: les hem rentat, pentinat, hem arreglat la seva roba… estan com noves”, sosté Puig.

L’any passat es van vendre mig miler de joguines i les previsions d’enguany són similars. “La inflació no ha afectat en la recollida de joguines de segona mà, comencem la campanya al setembre i hem tingut moltes donacions”, sosté la coordinadora.

Aquesta campanya és el tastet previ a l’entrega de joguines per als infants en situació de vulnerabilitat. S’entreguen lots de joguines noves a les persones que consten a les llistes de Càritas. També el comerç sabadellenc s’hi ha bolcat: Vilalta, Vilalta, Masclans, Figuerola, Toys R Us, entre d’altres comerços. Abans de Nadal, les voluntàries preparen tres joguines per infant i l’acompanyen d’un conte o una joguina educativa. “Gaudim molt fent això pels infants, és molt gratificant”, afirma Puig.