Convoquen una manifestació contra la pujada d’impostos a Sabadell

Entitats polítiques i socials de Sabadell han convocat una manifestació contra la pujada d’impostos prevista a Sabadell per al 2024. La concentració està prevista per al dilluns 27 de novembre a la 18.30h a la plaça de Sant Roc, davant de l’Ajuntament, coincidint amb el ple municipal on s’aprovarà la modificació de les ordenances fiscals.

El Govern municipal ha anunciat una pujada general del 15% en els impostos i les taxes, que afectarà l’IBI i la taxa de residus, entre altres gravàmens. L’esquerra independentista, ERC i Crida per Sabadell –que integra l’Entesa i la CUP–, formen part de les entitats polítiques convocants, juntament amb Moviment Popular de Sabadell, entre altres. A banda, també hi participen associacions de veïns –Moviment Veïnal del Sud, Agrupació de Veïns de Gràcia i Tots per Can Deu–.

Rosa Salido, de la Plataforma SAD de Sabadell i portaveu de la concentració, denuncia que la pujada d’impostos es produeix quan la classe treballadora “està greument afectada per un increment del cost de la vida”. Lamenta tant la pujada d’un 15% en l’IBI per al 2024, com la duplicació de la taxa de residus amb un nou tribut comarcal, que incrementarà el rebut mitjà de les famílies en un 114%.

“És una pujada abusiva i classista d’impostos. Fem una crida a sortir al carrer per protestar davant la mala gestió i la incompetència del govern PSC-Junts“, ha afirmat poc abans de l’inici de la campanya de Nadal a Sabadell –que critiquen pel seu cost– juntament amb altres despeses com la compra del Museu del Gas a Naturgy per 3,2 milions d’euros. Per als convocants, els arguments del tinent d’alcaldessa Pol Gibert per apujar les taxes i impostos són “una presa de pèl i una autèntica enganyifa”.

Aquesta no és la primera manifestació contra una pujada d’impostos municipal que es convoca a Catalunya. La primera va ser a Igualada, on es van concentrar centenars de persones al carrer després d’aprovar una pujada del 7% en l’IBI per l’any que ve. També s’han produït concentracions similars a Tarragona, Reus i Sant Fruitós de Bages, entre altres.