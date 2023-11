“Una pujada indiscriminada contra les famílies de Sabadell”. ERC exigeix al govern municipal que faci marxa enrere en l’augment del 15% en tots els impostos i taxes municipals per al 2024 i proposa una sèrie de mesures per reduir l’impacte sobre les classes mitjanes i baixes. “S’omplen la boca amb polítiques per a les persones i després no tenen cap problema per carregar contra la ciutadania“, assegura la regidora republicana Sílvia Renom. “Les famílies sabadellenques no passen per un bon moment. Ja prou tenen amb l’euríbor”.

Els republicans són conscients que la situació econòmica de l’Ajuntament és delicada: la inflació ha encarit tant els subministraments –enllumenat públic, gas, llum i aigua dels equipaments públics– i serveis essencials, com la neteja. Així i tot, creuen que la pujada d’impostos generalitzada “del PSC i Junts” és injustificada i volen forçar que el Govern municipal faci retocs en les ordenances fiscals. “El que plantegen no té res de progressista”, remarca Renom.

IBI: ajudar famílies vulnerables i perseguir pisos buits

ERC proposa fer canvis en el valor cadastral perquè més famílies vulnerables es puguin acollir a bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI): actualment, s’hi poden acollir aquells que tenen una propietat valorada per sota de 165.000 euros. Els republicans volen ampliar el límit dels ajuts a 189.750 euros.

Així mateix, demanen mantenir el descompte del 50% de l’impost als habitatges d’emergència social, que el Govern municipal vol eliminar, i canviar les regles del joc i mantenir avantatge per als pisos de protecció oficial.

Sabadell és la segona ciutat catalana amb més pisos buits, amb 5.644 habitatges sense ocupar (6,1% del total), segons les últimes dades disponibles de l’INE. ERC vol promoure que es posin a lloguer o a la venda fent que els propietaris hagin de pagar més del doble d’IBI (+150%) a partir del quart any amb el pis buit. “Hi ha una manca d’habitatge disponible i això ha de ser una prioritat”, assegura Renom.

Encara pel que fa a habitatge, volen afavorir la retirada de l’amiant sobre els edificis de la ciutat, fent pagar la meitat d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per aquelles actuacions que incloguin la retirada de fibrociment.

Mantenir la quota zero de la taxa de residus

La taxa de residus es pagarà en dues factures a partir del 2024, el que suposarà una pujada del 114% de mitjana per a les famílies, com va avançar el Diari. Les famílies vulnerables no l’havien de pagar, però ara el Govern municipal vol establir una quota mínima de 15 euros d’impost municipal, als que caldrà afegir uns 13 euros en concepte del nou tribut delegat al Consell Comarcal.

“Com poden fer caixa amb les famílies vulnerables?”, critica Renom. El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, afegeix: “28 euros són molts per a algunes llars. Són famílies! Persones de carn i ossos que pateixen, que estan a l’atur, han d’anar el Rebost Solidari i no poden portar els seus fills a activitats extraescolars”.

ERC, com ja va proposar la Crida, demana fer marxa enrere i mantenir la quota zero. També demanen mantenir i ampliar els descomptes per a les indústries, botigues i famílies que demostrin que reciclen. “El PSC i Junts volen rebaixar la bonificació d’un 90% a un 50%. No es pot penalitzar els qui seleccionen”, exposa Renom. Així mateix, demanen revisar a la baixa tant les pujades en les taxes del cementiri com en el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

Congelar el preu de la Bassa i de les piscines

El preu de la Bassa i de totes les piscines municipals també pujarà un 15% el 2024. Un augment “incomprensible”, segons ERC, perquè l’Ajuntament “obté beneficis” amb aquests equipaments. La regidora republicana també recorda que la Bassa i les piscines són “refugis climàtics” i insta el Govern a obrir els equipaments gratis i per a tothom quan hi ha onades de calor. “Hi va haver una època en què això es feia”, afirma el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, en referència al govern quadripartit.

Ajuts per a empreses que contractin personal

La taxa d’atur a Sabadell és del 10,4% i al Vallès, del 9,6%, per sobre de la mitjana catalana (9%). L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros, contempla una baixada dels impostos per a les empreses que hagin incrementat la plantilla. Els republicans demanen ampliar la bonificació i beneficiar les corporacions que contractin dones, aturats de llarga durada, persones amb discapacitat i els més grans de 55 anys, els col·lectius amb menys sortides laborals.

Canvi de rumb a ERC

Després de les eleccions municipals, en què ERC va passar de set a tres regidors, la formació independentista canvia el to i les formes i de fet s’obre a parlar amb el govern del PSC i Junts, que tenen àmplia majoria absoluta (16 de 27 de regidors del ple municipal). “Estem oberts als acords en tot allò que tingui un impacte positiu en la ciutadania, com les propostes en impostos”, assegura el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez. “Votarem ‘sí’ a tot el que sigui bo per a la ciutat i això no implica governar ni tenir assessors”, ha afirmat en una clara referència a Junts i a Lluís Matas.