La pujada d’impostos i taxes anunciada pel Govern de Sabadell de cara al 2024 ha estat criticada pels grups de l’oposició, que demanen altres fórmules que evitin impactar en la butxaca de la ciutadania. Els partits apunten a una gestió “deficient” per explicar la necessitat d’augmentar la recaptació municipal.

ERC

Entre les veus crítiques, ERC apunta que “no està passant res que no haguéssim avisat que passaria el novembre del 2022”. La notícia, lamenta el grup, impacta de ple en les butxaques de les famílies i en els comptes dels autònoms i empreses de la ciutat. En aquest context, els republicans avisen que estudiaran la informació per fer propostes que ajudin els veïns i els sectors productius, a pesar que “la magnitud de les xifres” que s’han conegut donen poc marge de maniobra, també des del punt de vista de l’oposició. En aquesta línia es va pronunciar el líder republicà, Gabriel Fernàndez, en una piulada a les xarxes socials.

Res que no haguéssim avisat que passaria i que impacta en les butxaques de famílies, autònoms i empreses de #Sabadell. Estudiarem la informació que ens ha arribat avui i farem propostes. La magnitud de les xifres és la que és, i el marge de maniobra d’@erc_sbd també és el que és. https://t.co/qoPDpSdeqm pic.twitter.com/CInuZK0UJS — Gabriel Fernàndez i Díaz 🎗️🐦 (@GabrielFerDiaz) October 3, 2023

La Crida

Des de la Crida es mostren “totalment en contra” de la pujada, que provoca que “la classe treballadora i les més vulnerables siguin les més afectades”. La formació anticapitalista defensa un model redistributiu, “més just”, on qui més té, més pagui. I constaten la seva preocupació per l’impost de residus, que hauran d’assumir les famílies més vulnerables. “Fins ara estaven excloses de pagar-lo, però a partir de l’any vinent, hauran d’assumir-lo a un cost de 15 euros, que representa una pujada inèdita i del tot desproporcionada”, acusant de “demagògia” al govern de Marta Farrés. “Es justifiquen les pujades per tapar el dèficit econòmic de l’Ajuntament, produït a conseqüència d’una gestió basada en estirar més el braç que la màniga amb despeses prescindibles”, reivindiquen.

15 per cent d’augment d’impostos- que sapiguem per ara-, la taxa d’escombreries molt probablement es dobli, i junts dient que entra a govern afegint mínim un sou addicional. Sumarà dos càrrecs de confiança més com tot el mandat anterior? #NissagaSbd pic.twitter.com/armFj8xtty — Anna (@nitry) October 3, 2023

Els comuns

Pel que fa als comuns, el partit lamenta que l’increment el patiran sobretot les famílies treballadores, en un context com l’actual, i avisen que “no pot ser que assumeixen a l’esquena de les classes treballadores l’increment d’aquests impostos”. El grup vol plantejar en el ple d’ordenances i d’impostos que siguin “els qui més tenen” els que aportin més en les arques municipals, apel·lant a la solidaritat de les grans empreses menys afectades. Alhora, el líder de la formació a Sabadell, Joan Mena, adverteix que la decisió incrementarà les desigualtats entre ciutadans. “Hi ha una diferència de renda molt important entre barris de Sabadell i hauria de ser una prioritat del Govern eliminar aquestes desigualtats estructurals”, refermant el compromís a treballar per fer una proposta “més assenyada i que tingui en compte les necessitats de la ciutat”.

PP

Finalment, des del Partit Popular de Sabadell argumenten que la pujada d’impostos “és marca de la casa de l’esquerra”, amb polítiques que també s’han vist, critiquen, en l’àmbit estatal. “Era qüestió de temps que el govern socialista de Marta Farrés fes aquest cop impositiu, només havien de passar les eleccions municipals per dur-ho a terme”, exposa la cap dels populars a la ciutat, Cuca Santos. En aquest sentit, assenyala la manca de transparència i valentia del PSC abans de les eleccions del 28 de maig. “A l’anterior mandat, Farrés va heretar un superàvit de 30 milions d’euros; a causa de la inacció del govern de coalició d’esquerres, i en finalitzar-lo, ens ha deixat un dèficit de 6 milions”, apunta. Una despesa, qüestionen, que “no s’ha traduït en cap infraestructura fonamental, ni en un parc d’habitatge públic, ni en una millora de la xarxa de transports”, ni altres necessitats de la ciutat. “No s’han fet bé les coses i els ciutadans ara pagarem els errors de gestió del govern Farrés”, sentencia Santos.

Junts

Pel que fa a Junts, que passarà a formar part del Govern després de l’acord amb el PSC, la formació espera conèixer amb més detall els motius dels desajustos acumulats els darrers anys, que han abocat a la situació actual. “Creiem que ha mancat valentia política per entomar pujades en anteriors exercicis, i manca de previsió d’un escenari anunciat, i que tots els indicadors ens apuntaven”, manifesta el líder dels juntaires, Lluís Matas. Alhora, apel·la a la “pedagogia” per explicar als sabadellencs la nova realitat econòmica. Són, consideren, pujades “generalitzades i similars a les d’altres municipis”, que situen Sabadell en unes taxes similars a la d’altres ciutats catalanes. El repte, apunta la formació, ha de ser que els impostos tinguin un retorn en forma de bons serveis i projectes de transformació i millora de la ciutat, assenyalant la necessitat de millorar el sistema de reciclatge i recollida de brossa per fer-lo més just i equitatiu. “Ha de pagar qui menys recicla”.